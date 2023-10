Ze šumperského závodu Škoda Group vyjela první elektrická jednotka RegioPanter s označením 20 Ev. Souprava byla ve středu 18. října slavnostně předána Českým drahám, které ji budou provozovat v Olomouckém kraji.

První jednotka RegioPanter vyrobená v závodu Škoda v Šumperku. | Foto: Škoda Group

Nejnovější typ třívozové jednotky RegioPanter získal od drážního úřadu schválení. Může tak být uveden do plného provozu.

„Do Olomouckého kraje již byly nasazeny tři soupravy, nyní k nim dodáme další dvě z této nové generace. A mezi nimi navíc úplně první, kterou jsme vyrobili v Šumperku. Rozšíření výroby do Šumperka má určitě pozitivní vliv na tempo výroby, které tímto urychlujeme,“ říká Tomáš Ignačák, president regionu Česko/Slovensko ve Škoda Group.

RegioPanter druhé generace disponuje 234 místy k sezení. Jezdit může rychlostí 160 kilometrů v hodině, je vybaven zabezpečovacím systémem ETCS a radiokomunikací GSM-R. Díky rekuperaci je jeho provoz šetrný k životnímu prostředí.

Nové vlaky poskytují cestujícím bezbariérové cestování v klimatizovaných oddílech i další nové služby, například možnost dobíjet během cesty drobnou elektroniku, připojit se k internetu přes palubní Wi-Fi a využít čas strávený ve vlaku k práci nebo zábavě na počítači.

„Moderní vlaky v Olomouckém kraji tak nabízejí atraktivní alternativu k cestování autem,“ je přesvědčen Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

České dráhy na základě smlouvy s Olomouckým krajem na zajištění dopravní obslužnosti zakoupily 27 nových třívozových RegioPanterů. Všechny budou uvedeny do provozu do jara 2024. V cílovém stavu obslouží linky ze Šumperku přes Uničov, Olomouc a Přerov do Vyškova, z Nezamyslic přes Olomouc a Zábřeh do Koutů nad Desnou a z Olomouce přes Přerov do Vsetína.

Skupina Škoda Group počátkem letošního roku oznámila návrat výroby nových drážních vozidel do Šumperka, kam rozšířila výrobu elektrických jednotek pro České dráhy. Do té doby šumperský závod zajišťoval především servis a modernizaci starších kolejových vozidel.

Aktuálně se zde nachází další čtyři jednotky v různé fázi rozpracovanosti, které budou doručeny Českým drahám. Jednotlivé komponenty vlaků jsou vyráběny ve výrobních závodech skupiny v Plzni a Ostravě. Z 27 RegioPanterů pro Olomoucký kraj bude čtrnáct vyrobeno právě v Šumperku.