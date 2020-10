Ověřovací architektonická studie je prvním důležitým krokem v přípravách na rekonstrukci. Má určit, jak mají být dimenzované a uspořádané vnitřní prostory budovy vzhledem k jejímu budoucímu využití.

„Je to materiál, který by nás měl připravit na projekční práce a zároveň má pomoci vydefinovat, jak by měl dům kultury vypadat, jak by měl vypadat jeho provoz a také ekonomika budoucího provozování,“ řekl místostarosta Šumperku Jakub Jirgl.

Studie od Hájka

Autorem studie bude architekt Petr Hájek.

„Petr Hájek například realizoval rekonstrukci Arcidiecézního muzea Olomouc, na svém kontě mí i rekonstrukci Sovových mlýnů v Praze, Centrum pro současné umění DOX v Praze či terasy paláce Lucerna. Jestli je republice pět nejlepších architektů, on mezi ně patří. Na spolupráci s ním se moc těšíme. Věříme, že studie bude nadčasová. I kdyby se během příprav něco zpozdilo, nebude ji nutné vypracovávat znovu,“ řekla jednatelka Domu kultury Šumperk Hana Písková.

Dílo za 820 tisíc korun má Petr Hájek zhotovit během čtvrt roku.

„Je to velmi přátelská cena. Město naší velikosti by studie vyšla minimálně na dva miliony korun,“ poznamenal Jakub Jirgl.

Vedení města odhaduje, že na samotnou rekonstrukci domu kultury dojde za čtyři roky. Náklady v současnosti odhaduje na čtvrt miliardy korun.

„Ta částka odráží fakt, že jde o velký komplex, do kterého se od jeho otevření prakticky neinvestovalo. Na města srovnatelné velikosti máme největší kulturní zařízení tohoto druhu. Chceme jít cestou kvality a třeba i nižších následných provozních nákladů, než kdybychom udělali rekonstrukci levněji, ale potom to zaplatili na provozu,“ objasnil Jakub Jirgl.

Dílčí opravy

Dílčí obnovy a opravy na domě kultury běží již nyní. Zrekonstruovat se tak podařilo podlahu v administrativním křídle, zvukařům i technikům na pódiu slouží nová rozvodná skříň. Na okna ve velkém sále byly namontovány ochranné sítě. Pokud by se jejich velká výplň rozbila, nemělo by sklo pořezat návštěvníky akce nebo náhodné kolemjdoucí ve venkovních prostorách.

Kultura trpí kvůli vládním rozhodnutím i opatrnosti lidí

Kulturní dům v Šumperku se v souvislosti s koronakrizí musí vyrovnávat s problémy. Kvůli aktuálním omezením musí přesouvat nebo rušit akce. Komplikace ale zaznamenává delší dobu. Třeba prodej vstupenek se propadl o polovinu. „Část lidí se opravdu bojí chodit, část nechce sedět v sále v rouškách. Tristní je, že každé rozhodnutí (státu, pozn. red.) vyvolá řetězovou reakci. Kulturák trpí tím, že trpí naši podnájemníci, jako jsou restaurace nebo cestovní kanceláře. Díky městu jsme jim mohli na jaře dát alespoň symbolickou slevu, teď si to dovolit nemůžeme. Když neuděláme koncert nebo když hospoda zavírá v deset hodin a my nemáme další tržby, je to obrovský problém. Šetříme, dramaticky neinvestujeme, ale vůbec nevíme, jak dopadneme na konci roku,“ popsala Hana Písková.