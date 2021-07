Píše se konec osmdesátých let a kapelník Rohelanky zve do své domovské obce soubory, v nichž dříve působil. Na Setkání sousedů kromě domácích vystupují kapely Brněnka, Tróbelanti a Libinka.

„Brněnka, Libinka i Tróbelanti už skončili. Z Libiny zůstal kádr tenorů, ten hraje v Rohli. Máme klasické obsazení, dvanáct lidí. Dokonce jsme mívali pět křídlovek, pět tenorů. Když kapela hrála, nebylo uplatnění pro všechny. Dnes musíme muzikanty doplňovat z ostatních kapel,“ říká nyní kapelník Josef Siegel.

Rohelanka je jeho dítě. Ve vesnici bývala dechovka od třicátých let, během války existovala v sousedních Janoslavicích. Po válce přešla pod záštitu železáren a drátoven v nedaleké Kamenné, kde fungovala do sedmdesátých let.

„Pak dechovka v Kamenné skončila a nastoupila mladá generace muzikantů jiného žánru,“ popisuje Josef Siegel začátky uskupení, které kromě období vojenské služby vede od založení dodnes.

Typické obsazení

Rohelanka má typické obsazení malé dechovky: klarinety, křídlovky, tenory, tuba, bicí. V aktuálním repertoáru střídá zhruba stovku skladeb, typicky jde o českou a moravskou dechovku. Parta hudebníků zkouší v místním kulturním domě.

„Těsně před vámi odjel jeden muzikant, domlouvali jsme se na zítřek. Teď budou dovolené, ale do poutí musíme něco nazkoušet. Hráváme v okruhu od Oskavy po Hradečnou, Uničov, Královou, Úsov, Hrabovou. Ročně máme průměrně patnáct až dvacet vystoupení. Teď jsme rok pauzírovali,“ říká kapelník.

„Náš rok začíná masopustním průvodem v Rohli a končí uprostřed dědiny stavěním vánočního stromu. Program máme celoročně rozložený. Od konce dubna jsou to poutě: v Libině Jiřího, potom v Oskavě, v Hradečné Vavřinečka, i v Úsově u Rocha jsme hráli,“ dodává Josef Siegel.

Začínal jako samouk

Muzice je věrný šedesát let. Začínal přitom jako samouk. Hudební vzdělání si doplnil, když začal hrát v šumperském divadle. „Měli jsme na škole malý zábavní soubor, dva saxofony, dvě trumpety. Přišel jeden učitel a říkal, jestli nechci jít hrát do divadla, že by potřebovali trumpetu. Celá studia jsem protloukl v divadelní šestičlenné kapele. Dirigent se ptal: Kde ses učil? Já na to, že sám. On: No, je to poznat, přijdi a začneme. Teprve pak jsem se učil správně dýchat, frázovat, věci, na které jsem jako samouk nedbal,“ vzpomíná aktivní senior.

Během let vystřídal nejrůznější nástroje. „Začal jsem na malý nátrubek, léta jsem hrál na trumpetu. Pak jsem si vyrazil zub, tak jsem několik roků hrál na plátkové nástroje. Po vysoké škole jsem se vrátil domů, chyběly melodické nástroje, začal jsem i s větším nátrubkem, tenorovým. Hrával jsem lesní roh, trumpetu, tenor. Ale nejdéle a dones hraji na trumpetu, křídlovku,“ popisuje.

Rohelankou za dobu jejího působení prošla snad stovka muzikantů. Její složení se drobně měnilo každý rok. Nadšenci pro dechovku se najdou i mezi mladými lidmi. „Obdivuji, že k nám jezdí šestnáctiletý basista z Leštiny. Má radost z toho, že si tento druh hudby má šanci zahrát. Myslím, že zájem pořád je, jen se trochu mění,“ uzavírá čtyřiasedmdesátiletý muzikant.