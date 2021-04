Polská vláda zavedla od konce letošního března kvůli horšící se epidemiologické situaci nové omezení vstupu na své území. Pro cestující, kteří se neprokáží aktuálním negativním testem, platí povinná desetidenní karanténa. Do ní nemusí lidé, kteří podstoupili očkování proti koronaviru. Dodržování restrikcí namátkově kontrolují polští pohraničníci a policisté.

„Je to špatné. Většina lidí z Mikulovic jezdila do Polska nakupovat. Potraviny, i maso tam vyšlo levněji. Teď se do Polska nedá vůbec. Chvilku to bylo otevřené, ale pak to zase zavřeli,“ popsala Ester Hermanová z Mikulovic s tím, že lidé spíš než do místních obchodů nyní jezdí na nákupy do Jeseníku.

Že uzavřená hranice život Mikulovických výrazně ovlivnila, potvrdil i starosta Roman Šťastný.

„Že se nemohou volně dostat do Polska, je pro české lidi dost negativním jevem. Lidé nemohou jezdit na nákupy, což tu bylo standardní. Je rozdíl jet šestnáct kilometrů do Jeseníku nebo čtyři do Polska. V příhraničí se na nákupy v Polsku orientovali snad všichni,“ poznamenal.

Češi do obchodů, Poláci za turistikou

Zatímco Češi jezdili do Polska především do obchodů, Poláci na české území mířili hlavně za turistikou a volnočasovými aktivitami. I přeshraniční turistika je nyní výrazně utlumena. Už jen proto, že koronavirová omezení tvrdě zasáhla český turistický ruch i gastronomii. Na silnici z Mikulovic ke státní hranici je tak mnohem menší provoz.

„Do Polska nejezdí skoro nic. Z české strany projedou jen ti, co mají potvrzení, a pak lidé, kteří oboustranně dojíždí za prací. Celkový provoz klesl tím, že se u nás zastavil cestovní ruch a jsou zavřené restaurace. Poláci přijížděli v zimě na lyže, za návštěvou různých památek, za turistikou v přírodě. Brali to i s návštěvou restaurací. To je teď také tvrdě utlumeno. Polská klientela byla pro nás i celé Jesenicko hodně důležitá,“ popsal starosta Šťastný.

„Méně Poláků je tu určitě. Nedostanou se sem, pokud tady nepracují. Poláků sem jezdilo hodně. Než za přírodou spíš do hospody,“ doplnila Ester Hermanová.

Anomálií Mikulovic v celorepublikovém měřítku je asi největší podíl lidí zaměstnaných v autodopravě. V obci sídlí hned několik přepravních firem. Vzhledem k příhraniční poloze se z velké části orientují právě na dopravu do Polska. I v rámci aktuálních omezení mají řidiči mezinárodní přepravy mířící k našim severním sousedům z povinné karantény výjimku. „V autodopravě žádná omezení nebyla. Vždycky se dalo projet,“ uvedl zástupce jednoho z mikulovických přepravců.