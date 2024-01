Stěna z billboardů s reklamami na hypermarket, čisticí prostředky, stavebniny, prodejnu nářadí nebo barev. To je první, co spatří motorista při příjezdu z nového obchvatu do Šumperku. Město chce dát vstupu do města jinou dominantu.

Kruhový objezd u šumperského hřbitova | Video: Petr Krňávek

Vypsalo soutěž na umělecké dílo, které bude umístěno uprostřed kruhového objezdu u hřbitova. Je do něj připraveno investovat až čtyři a půl milionu korun.

„Je to umělecká soutěž velmi otevřená formou ztvárnění i tématem. Není dané, že by mělo jít o pomník někomu konkrétnímu nebo na paměť nějaké události. Jedná se o možnost výtvarným způsobem ztvárnit obrovský prostor na příjezdu do Šumperka, který je ve vlastnictví města. Je to nejvýznamnější příjezdní bod do města a je škoda, že zůstává ladem. Cílem je, aby měl příjezd do města podobu, se kterou se budou moci občané identifikovat a vzít ji za svou,“ řekl městský architekt Ivo Tuček.

Kvalita a originalita

Soutěž je organizována v režimu České komory architektů, což zaručuje anonymitu, nestrannost a odbornost hodnocení.

„Věříme, že architektonická soutěž je ideálním způsobem, jak vybrat nejlepší návrh. Hlavním kritériem je kvalita a originalita,“ uvedl místostarosta Šumperku Karel Hošek.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 4,5 milionu korun. „Je to obrovské místo, takže aby dílo působilo, bude muset být velké. A cokoli je velké, bude drahé, už jen kvůli množství použitého materiálu,“ poznamenal Ivo Tuček. Neznamená to však, že by této částky musely náklady dosáhnout.

Uzávěrka pro podání návrhů je stanovena na 13. března tohoto roku. Výsledky budou vyhlášeny v průběhu dubna.

Omezit bilboardy

Město by zároveň rádo omezilo billboardy, které stojí na soukromém pozemku autocvičiště v sousedství kruhového objezdu. Počet velkoplošných reklam postupně narostl na bezmála dvě desítky. Billboardová stěna měří několik desítek metrů a reklamy jsou i ve třech řadách nad sebou.

„S majiteli okolních pozemků řešíme omezení vizuálního smogu. Doufáme, že se obě iniciativy podaří sladit," doplnil místostarosta Hošek.

Umělecká díla, zejména větších rozměrů, místní samosprávy do veřejného prostoru umísťují spíše výjimečně. Zatím posledním byla v Šumperku socha Merkura na autobusovém nádraží.