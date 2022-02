Tělocvična se měla původně nacházet v suterénu hospodářského pavilonu, nakonec ale záměr dopadl jinak. „Rozhodli jsme se postavit novou tělocvičnu na celém půdorysu stavby, ale v patře. Výškově byl hospodářský pavilon nižší než škola, teď je o trošku vyšší než je stávající škola s přístavbou,“ popsal starosta Rovenska Josef Šincl.

Školáci v Rovensku se učí v nových prostorách. Podívejte se

Vybudují novou náves

Zatímco školní budova na okraji vesnice zkrásněla, v centru obce se nachází dlouhodobě prázdná a nevyužitá stará školní budova. Vedle kostela by však neměla stát dlouho. „Podali jsme žádost o demolici. Asi před osmi lety jsme zvažovali její přestavbu na byty, tehdy by nás to vyšlo na dvanáct milionů korun. Dnes by ta částka byla úplně jiná. Po konzultaci s odborníky to nebylo doporučeno, že je to moc drahá investice. Jsou tam špatné stopy, mokré zdi,“ vysvětlil Josef Šincl.

Na místě původní školy by mělo prozatím vzniknout parkoviště. Sloužit by mělo návštěvníkům obecního úřadu, věřícím, kteří míří do kostela, nebo nakupujícím v blízkém obchodu. „Toto místo vnímám velmi citlivě a pokorně. Budujeme střed obce, náves, která by měla být dominantou. Úplně jinak vystoupí kaple. Chceme spolupracovat s architektem, abychom to místo pozvedli a ne ho pohřbili,“ uzavřel starosta Šincl.