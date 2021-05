Lidé, kteří vystoupají na nejvyšší kopec Zábřežské vrchoviny, si zde po letech mohou opět dát pivo, kofolu nebo něco k snědku. Mohou také vystoupat po sedmaosmdesáti schodech na vyhlídkovou plošinu. Nad bufetem a krytým posezením se dokončuje ubytovací část s kapacitou deset hostů.

„Tady jsme udělali plátno, budou tu i dvě obrazovky s historií Lázku. Prostory jsme obnovili ve stylu, v jakém byly předtím. Dodělali jsme nové topení, ale teprve ho budeme spoustět. Máme ho napojené na prostory nahoře, ty budou hotové příští týden,“ ukazuje v kryté hale s posezením správce areálu Jiří Foltýn.

Reichlova chata po renovaci slouží pro ubytování personálu. „Bude tu rodina, která se o to bude starat. Chceme, aby tu pořád někdo byl, aby to tu zase neskončilo vykradené. Za komunistů člověk spolu s prací dostal byt, tady ho dostane taky,“ usmívá se Jiří Foltýn.

Nejbližší okolí chaty nebude volně přístupné. Areál s novým ohništěm, venkovní kuchyní a altánem bude sloužit pro svatby, oslavy narozenin nebo večírky. Lidé se do něj budou moci podívat například v rámci kulturních akcí, které se na Lázku mají konat.

Rozhledna bude přístupná od pondělí do neděle od desíti do osmnácti hodin.

„Pokud tu budou v šest hodin ještě návštěvníci a budou tu chtít zůstat, jsme schopni nechat otevřeno déle. Místní lidi ze Strážné a Cotkytle jsme schopni po domluvě odvézt i domů, když budeme promítat hokej nebo jiná sportovní utkání,“ poznamenal Jiří Foltýn.

Současná rozhledna na Lázku spolu s chatou pojmenovanou po iniciátorovi stavby Františku Reichlovi byla zbudována v roce 1933.

Po druhé světové válce nebyl Lázek dlouho veřejně přístupný. Po roce 1989 byla rozhledna vrácena Klubu českých turistů, od roku 1995 je v soukromém vlastnictví.

V poslední době neměl Lázek dobrou pověst. Rozhledna byla od roku 2013 trvale uzavřena. Poté, co její dlouholetý vlastník skončil v konkurzu a areál opustil správce, byla chata s rozhlednou vykradena a zpustošena.

„Je to už delší dobu, kdy jsem šel přes Lázek. Rozhledna byla tehdy zavřená. Pak jsem se doslechl, že ji zdevastovali. Mě i kamarády to tenkrát mrzelo. Je to krásné místo,“ řekl turista Evžen Dvořák.

Na konci roku 2015 získala v dražbě areál společnost Paper Black. Ta má nového majitele, který areál ve spolupráci s nynějším správcem už tři roky postupně rekonstruuje.

„Těšíme se na turisty, návštěvníky. Budeme se chovat jinak než předchozí majitelé. Postupně vše dáváme do pořádku, máme i turistické známky, suvenýry. Vyzýváme ke spolupráci také pamětníky, kteří by měli staré fotografie nebo materiály. Chceme zpracovat historii Lázku, aby se lidé nejen přišli podívat na rozhlednu, ale také se dozvěděli, jakou má Lázek historii,“ uzavřel Jiří Foltýn.

Lázek – symbol češství i odboje



Lázek, známý též po jmény Hláska, Strážná či Waschberg, je s 714 metry nejvyšším vrcholem Zábřežské vrchoviny. Je známým a malebným výletním místem. Značené turistické trasy sem vedou ze Zábřehu, Lanškrouna, Štítů i dalších míst. Lázek se nachází na pomezí Čech a Moravy a je z něj dobrý výhled na obě strany zemské hranice – na severní Moravu i do východních Čech. Při dobré viditelnosti odtud lze spatřit Krkonoše či Svatý Kopeček u Olomouce.



První rozhledna byla na vrcholu postavena v roce 1912. Současná rozhledna s chatou pochází z roku 1933.



Místo popravy českých vlastenců na Lázku v Zábřežské vrchovině.Zdroj: Deník/Petr KrňávekLázek má rovněž zajímavou historii. V minulosti se nacházel na pomezí českého a německého osídlení. Už od začátku 20. století sem Češi ze širokého okolí podnikali výlety. Lázek se stal symbolem českého národního hnutí i boje za český národ.



První rozhledna i pomník Svatopluka Čecha byly Němci z okolí úmyslně ničeny. V období druhé světové války se okolí Lázku stalo jedním z míst partyzánského odboje. U silnice pod Lázkem byli v říjnu 1944 pro podporu odboje popraveni tři obyvatelé z okolí. Na místě dnes stojí památník.