Jasně jsem ji poznal už z dálky. Svými typickými gesty, blonďatými vlasy a také zvláštním hlasem plným citu, který se linul po nádvoří plumlovského zámku, je prostě nezaměnitelná. Veronika Žilková, celá v černém s červeným šátkem, zářila spolu se svými hereckými kolegy při divadelní zkoušce.

Divadelní zkouška hry Ženy a sluhové na plumlovském zámku - 6. 8. 2020 - Veronika Žilková a Ladislava Jančíková | Foto: Deník / Karel Rozehnal

Sedí to i kontextu toho, co mi následně během vzájemného povídaní prozradila. Rozhodla se totiž se svou hereckou partou přinést lidem do Plumlova sluníčko. Během rozhovoru, kdy by si mohla trošku odpočinout, stejně pak pořád sršela elánem a chvílemi vyskakovala z lavičky, aby probíhající zkoušku korigovala.