I bioodpad. Máme novou koncepci odpadového hospodářství, kterou chceme uskutečnit v dalším volebním období. Nechceme být vazaly jednoho dodavatele. Od vlastního svozu si slibujeme i to, že budeme schopni dohlížet, jak kdo třídí. Chceme dohlédnout na nejvíce problémová místa. Jsou to velké obytné čtvrti, sídliště, která jsou více anonymní a kde se na třídění odpadu moc nedbá. Využívat chceme i čárové kódy a nové technologie. Spoustou věcí jsme schopni odpadové hospodářství posunout.

Zlevní se lidem poplatky za odpad? To je to, co lidi nejvíc zajímá.

Neřekl bych, že zlevní, ale stabilizují. Do budoucna bude tlak na třídění a podobně. Pokud s odpadovým hospodářstvím něco neuděláme, nebudeme schopni růst cen do budoucna ani změnit. Všechny kroky, které podnikáme, mají stabilizovat poplatky za odpady a do budoucna možná i zlevnit. Pokud bychom měli na odpadové hospodářství jediného dodavatele, který přijde každý rok s vyšší cenou, byli bychom jeho vazalem.

Hanušovice by měly mít po několika letech opět ordinaci gynekologa. Kdo zde bude ordinovat?

Domluvili jsme se s Nemocnicí Šumperk, že v Hanušovicích zřídí gynekologickou ordinaci. Lékař by tu byl podle potřeby. Zpočátku to vždycky bývá méně, pacientky se rozptýlily jinam a chvilku potrvá, než se vrátí.

Ostatní lékaři zatím v Hanušovicích jsou?

Zatím se nám daří lékaře držet podle potřeby. Myslím, že s výstavbou nové čtvrti se situace i v tomto směru stabilizuje. Lékař bude ve městě, kde má klientelu, přece jen je to podnikání.

Město zřídilo hernu pro děti. Funguje?

Hráníčko funguje. Využívá ho i školka, děti ze školky tam chodí dva dny v týdnu, je to pro ně zpestření. V covidové době byl provoz omezený, ale teď Hráníčko zase funguje.

V prostorách, kde se nacházíme, bývalo kino. Nyní je zde velké plátno, kino tedy v Hanušovicích bude znovu fungovat?

Kino tu bylo zhruba do roku 2010 do digitalizace. Staral se o něj zaměstnanec na plný úvazek. Možnost projekcí jsme obnovili. Plátno i projektor tu máme už dva roky, chtěli jsme kino otevřít, ale přišel covid a čekali jsme, až ho budeme moci za nějakých lidských podmínek provozovat. Dodělávali jsme ještě konstrukci na upevnění plátna. Výhoda je, že se plátno vytáhne pod strop, mechanismus je na dálkové ovládání, máme na to statické posouzení, aby vše bylo bezpečné.

Tento sál bude fungovat i jako divadelní?

Ano. Máme tu židle, které se vždy rozloží, plátno se vytáhne a může se zde hrát i divadlo.

Multifunkční centrum sociálních služeb u nádraží je hotové?

Z devadesáti procent je nastěhované. Máme tam knihovnu, hudební školu, městskou policii, nízkoprahové centrum, Charitu, Podané ruce. Pronajaté je celé za nájmy, které byly před zřízením toho projektu odsouhlaseny. Stavba i s částečným vybavením nakonec vyšla na čtyřicet milionů korun. Po volbách jsme uvažovali, zda celý projekt zrušit, nakonec jsme ho kvůli přiznané dotaci dokončili.

Hanušovice připravují i velkou revitalizaci centra. Jak se tento projekt posunul?

Pracujeme na něm. Letos musíme dokončit druhou etapu rekonstrukce vodovodu. Vodohospodáři si dali podmínku vyměnit vodovodní řad před rekonstrukcí hlavní komunikace. Tu by měl provést Olomoucký kraj. V návaznosti na opravu hlavní silnice by se spravila ještě dešťová kanalizace a chodníky, ty jsou v naší režii. Hlavní silnice se zúží a po stranách se vybudují parkovací místa. Na to naváží chodníky, cyklostezky.

Jako město máme nachystanou výstavbu parkoviště za školou, před školu dáme herní prvky. Předškolní prostor bychom chtěli realizovat už letos nebo příští rok. Postupovat chceme dál a vize budoucnosti je vybudování náměstí na místě autobusového nádraží. To by se mělo přesunout před nádraží vlakové. Jeden dopravní uzel dává smysl, aby lidé nemuseli běžet z autobusu stovky metrů na vlak a naopak.