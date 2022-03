Do čeho bude v letošním roce Jindřichov investovat?

Plánů máme na letošní rok hodně. Máme 22 bodů, které chceme do voleb stihnout. Z nich máme splněný první, rozjeli jsme nové stránky obce. Připravujeme na Jindřichov velký projekt, v jednom ne příliš využívaném objektu bychom chtěli vybudovat hasičskou zbrojnici, kterou pro naši jednotku nemáme. Měl by být zároveň technickým zázemím obce a sběrným místem. Objekt máme vytipovaný, máme před podpisem smlouvy. Samotné práce na objektu by měly začít příští rok, pokud nám vyjdou dotace.

Parádní hřiště, tenisové kurty. Jindřichov sportem žije

Jaké další akce připravujete?

Snažíme se využívat dotačních titulů. Máme zažádáno na dům služeb, na kterém bychom chtěli udělat fasádu. První týden v dubnu začínáme stavět autobusovou zastávku u betonárky. Bude to zastávka z obou stran silnice pro obyvatele osady Rakousko. Chtěli bychom dodělat rozpracovaný území plán. Obec má ve vlastnictví vodovody, které jsou místy ve špatném stavu. Do pořádku bychom chtěli dát dva úseky. „V mašličkách“ máme projekt parkoviště u horních paneláků. Stavbu ale letos asi rozjíždět nebudeme, necháme ji na příštím vedení. Na křižovatce před tím parkovištěm budeme mít odpočívadlo pro cyklisty. Měla by tam být lavička, velký stůl s historií Jindřichova. Uprostřed toho stolu by měla růst lípa. Chtěl bych tam i dobíječku pro elektrokola. Máme schválené dotace na opravu dvou cest. Jedna je zkratka pro pěší mezi Jindřichovem a Žibřidovicemi, druhou je cesta na Kozmálov. Likvidujeme Jindřichovskou obchodní. Naším úkolem je to do konce volebního období udělat, abychom měli čistý stůl.

Jindřichov se táhne okolo hlavní cesty. Chystáte chodník, který by vedl od Rakouska až po Nové Losiny?

Samozřejmě, je to velká vize. Protože pan Kostka, starosta Hanušovic, projekt cyklostezky chystá. Má ji naplánovanou na hranici našeho katastru. My bychom na ni měli navázat. Máme problémy s pozemky, spousta se jich z papírny převedla na firmu Kastl, která nyní areál papírny vlastní. Loni se nám podařila první velká směna pozemků, letos nás čeká ještě jedna. Se stezkou, která by sloužila pro chodce a cyklisty, jsme pozadu, je to vize, ale ležíme na hlavním tahu a s dopravou je to u nás špatné. Taková akce se ale nedá zvládnout za jedno volební období.

Náměstí v Jeseníku zaplnily letos první trhy. Co nabídly? Podívejte se

Všiml jsem si, že v Jindřichově nefunguje obchod Hruška. Kdy ho zavřeli?

Zhruba před dvěma měsíci. Vedle je obchod, dobře vybavený, vede ho velmi šikovná paní. Dnes každý jezdí do Šumperku nebo do Hanušovic do Penny. Ale náš konzumek je super. Má všechno, otevřeno je sedm dní v týdnu. Vedou ho pracovití lidé.

Komu patří zchátralá budova u nádraží?

Soukromému majiteli. Budeme s ním muset vejít v jednání, protože stav budovy ohrožuje kolemjdoucí. Máme plány na revitalizace celé oblasti. Rampu bychom chtěli odstranit, chtěl bych jednat s dráhou, zda by nám ten pozemek převedla. Vybudovali bychom tam parkoviště pro nádraží, autobusovou zastávku, nějakou zeleň, aby vzniklo náměstíčko, které obec nemá.

Poštu chceme spojit s infocentrem, říká starosta Starého Města

Projížděl jsem Habarticemi a v horní části se docela staví…

Jsou tam nové chalupy, je tam rozestavěný penzion. V Nových Losinách není snad ani volný pozemek, tam rostou nové stavby ve velkém tempu. Myslím, že začnou ožívat i Pusté Žibřidovice. Vyrostlo středisko v Dolní Moravě, na Staroměstsku, přes kopec máme Přemyslov, Kouty, nedaleko je Ramzová, Červenohorské sedlo je kousek, dvacet minut. Až jsem byl překvapený, jak se lidé ptají po parcelách. V Pekařově, který pod nás také spadá, se budou stavět rodinné domy. Nejen an rekreaci, lidé tam chtějí mít trvalé bydliště.

V letošním roce uplyne čtvrt století od ničivé povodně. Jindřichov patřil k nejpostiženějším obcím okresu. Budete si toto výročí připomínat?

Druhého července by se mělo konat vzpomínkové odpoledne k 25 letům výročí od povodně. Rád bych obnovil pochod kolem Jindřichova, který tu před třiceti lety býval. Od rána by se konal pochod a na něj by měla navazovat vzpomínka na povodně.

Povodeň 1997: Jindřichov povodeň odřízla od světa