V první řadě nás čeká dobudování lesoparku. Začíná směrem na Brannou u budovy Memento mori. Získali jsme na něj dotaci, celková cena akce je 5,8 milionu korun. Letos v pololetí by měl být hotový. Bude to pěkné místo pro odpočinek včetně herních prvků, laviček, skluzavky pro děti, ohniště. Lesopark zasahuje až do svahu nad Vrbenský potok. Tuto akci máme rozdělanou a musíme ji dokončit. Dále máme akce, na které jsme požádali o dotaci a čekáme, jestli je získáme.

Které to jsou?

Máme požádáno o dotaci na zateplení největšího panelového domu na sídlišti Budovatelů. Je tam rozpočet téměř sedmnáct milionů. Chceme už soutěžit dodavatele, abychom byli v předstihu, vzhledem k nedostatku stavebního materiálu nevíme, jak na tom firmy budou. Na tomto domě se bude řešit obálka, opravovat střecha. Na ni budeme umísťovat fotovoltaiku na ohřev teplé vody. Díky zateplení je na spotřebě energií a vytápění úspora až třicet procent. Při stoupajících cenách energií je to velká úspora. Náklady jsou 1,.9 milionu, dotace by pokryla jen něco málo přes čtyři miliony.

Rekonstruovat budeme komunikace na sídlišti 1. máje a ulici Křižíkova. Cestu na sídlišti 1. máje jsme všelijak látali, ale nebyla v majetku města. Před dvěma lety jsme ji od majitelů Ligry odkoupili. Alespoň trochu jsme ji spravili, ale je to díra na díře. Tamním občanům jsme slíbili, že rekonstrukci zařadíme do rozpočtu. I kdybychom nedostali dotaci, komunikaci na sídlišti 1. máje uděláme. Rozpočet na tuto akci činí devět milionů korun, dotace by byla necelých sedm. Předtím je ale nutné vyměnit kabeláž veřejného osvětlení, často na ní v zemi bývají poruchy. Výměna kabeláže je spočítaná na nějakých osm set tisíc.

Staré Město vlastní řadu komunikací. Připravuje rekonstrukce i dalších?

Vlastníme zhruba dva kilometry cesty Kunčicemi. Požádali jsme o dotaci na obnovu silnice po kůrovcové kalamitě. Přišlo nám oznámení, že jsme mezi vybranými žadateli. Rozpočet na kunčickou cestu je sedmnáct milionů, mohli bychom získat desetimilionovou dotaci.

Nebudeme mít ale na financování všech investic z našich zdrojů, budeme muset řešit úvěr.

Staré Město roky připravuje územní plán. Jak je s ním daleko?

Dlouhodobě na tom pracujeme. 19. ledna se konalo konečně veřejné projednání návrhu územního plánu. 9. března bude jednání (rozhovor byl pořízen před tímto datem, pozn. red.), na kterém se budou připomínky probírat. Z tohoto jednání by měly vzejít body, které bude doporučeno zastupitelům do územního plánu zapracovat. Zastupitelé by měli rozhodnout ve velmi krátké době. Připomínky totiž následně mají projednat orgány ochrany přírody. Mají na to čas od dubna do konce srpna. Myslím ale, že územní plán letos schválen nebude. V říjnu budou volby, bude otázka, co k návrhu územního plánu řeknou noví zastupitelé. Ale doufám, že moc rozporů nevznikne a nový územní plán bude ve Starém Městě schválen. Starý máme z roku 2006 a s novým od roku 2014 přešlapujeme na místě.

Nové vrty na vodu

Dlouhodobějším záměrem jsou také vodovody v místních částech. Jak jste s nimi daleko?

Stav vodovodů v místních částech je katastrofální. Vodovody nejsou ničí, je to pozůstatek po státním statku a nikdo je nemá v majetku. My vodovody udržujeme, ale oficiálně je neprovozujeme. Pomocí dotace jsme zhotovili nové vrty, nyní máme přidělenou dotaci na vybudování vodojemů v Chrasticích, Stříbrnicích, Nové Senince a Kunčicích. Ve vrtu v Senince je voda sice kvalitní, ale je jí málo. V horní části Seninky je vytipovaný pozemek, kde se udělá vrt nový a měl by se tam postavit i vodojem. Současně pracujeme i na projektování vodovodních řadů. V Kunčicích řešíme problém s ochranáři, kteří upozorňují na chráněné druhy v místě budoucího vodojemu. Vrt jsme tam udělali a když máme hned vedle vybudovat vodojem, je problém. Vodojem přitom bude zapuštěný v zemi, nad terénem bude možná malinká budka. S ochranáři však budeme jednat. Pokud to dobře dopadne, vodojemy by se měly letos alespoň zahájit.

Na sídlišti Budovatelů se dlouhodobě řešilo nevyhovující vytápění z kotelny ve škole. Tento problém je už vyřešený?

Před dvěma lety se musely v kotelně vyměnit kotle, byly v katastrofálním stavu. Tenkrát jsme polemizovali, zda jít cestou kotelny na propan-butan. Dnes, v době energetické krize, je možná štěstí, že jsme do toho nešli. Vytápíme uhlím a i tak jsme dnes už na pětistovce za metrák.

Předloni jsme udělali přístavbu u školy, kde máme nové šatny, dílny, učebnu a terasu, ale zvětšil se nám i prostor na vytápění. Vidíme, že je v panelových domech na náměstí je po zateplení úspora třicet procent. Pokud zateplíme největší panelový dům na sídlišti Budovatelů, bude kotelna tuto lokalitu stíhat vytápět. I na další panelové domy je připraven projekt na zateplení. Pokud zastupitelstvo po komunálních volbách najde peníze, budou se moci zateplit.

Co se týká staré zástavby na sídlišti Budovatelů, tu opravujete, nebo půjdete cestou demolic?

Z jednoho domu postupně lidé odešli, momentálně tam bydlí-nebydlí jeden občan. Pozvali jsme tam statika, protože jsme si původně mysleli, že to zbouráme. Sice bychom přišli o byty, žadatelů na ně máme více než dvacet, ale statik nakonec zbourání nedoporučil.

Stavba nového marketu

Jak daleko je záměr výstavby nového marketu?

O pozemek po bývalém ředitelství státního statku naproti sídlišti Budovatelů projevila zájem společnost CBA. Přišli s tím, že kdybychom jim ho prodali, postavili by tam prodejnu. Oni tu prodejnou provozují, ale maličkou. Zastupitelstvo loni pozemek firmě CBA prodalo. Zatím neproběhl vlastní odkup, kdy tam zahájí stavbu, nevím. Pozemek trochu zasahoval do komunikace, musel se udělat nový geometrický plán, aby chodník zůstal v majetku města. Malinko se to zadrhlo i na Povodí Moravy, ale pokud se CBA a Povodí dohodnou, mělo by co nejdříve dojít k sepsání kupní smlouvy.

O víkendech je jedinou větší otevřenou prodejnou Penny v Hanušovicích. Ta slouží i rekreantům, kterých na Staroměstsko míří velké množství…

Myslím, že v nové prodejně s víkendovým provozem počítají. I současná malá prodejna má v neděli dopoledne otevřeno. My jsme jim nabízeli prostory bývalé Jednoty na náměstí, ale oni namítali, že zde nejsou parkovací místa. Když přijdete do Penny v Hanušovicích, Staroměšťáků tam potkáte plno. Dopoledne ze Starého Města odjíždí autobus do Hanušovic, nastupuje do něj spousta lidí. Nakoupí si v Penny, zajdou do lékárny. O půl jedné, ve tři čtvrtě na jednu se autobusem vrátí. Počet trvalých obyvatel jde rapidně dolů, oproti 2200 v minulosti jich je ve Starém Městě evidováno 1720, ale ubytovacích kapacit je na území města a místních částí možná také kolem dvou tisíc. Řada lidí, kteří přijíždí na chalupy, si zde sama vaří. Když budou vědět, že ve Starém Městě je market, možná v něm nakoupí.

Pošta v Infocentru

Jaká je ve Starém Městě situace s poštou? Státní podnik vám budovu stávající pobočky chce odprodat…

Měli jsme prohlídku té budovy. Je pěkná, postavil ji podnikatel Buhl, který ve městě založil textilku nebo tuhové doly, zasadil se o výstavbu železnice k nám. Loni zastupitelé odsouhlasili, že Poštu Partner město převezme. Zástupci pošty nám říkali, že kdybychom neměli zájem, měla by jej firma Raudo. Když Poštu Partner převezmeme, budeme mít předkupní právo na budovu pošty. Jsou to ale další peníze, se kterými rozpočet nepočítal.

V jakém stavu ta budova je?

Zvenku je hezká, i když zanedbaná. Byli jsme se podívat na půdě, možná bude nutné vyměnit jen pár trámů, možná podstatnou část střechy. V budově jsou byty, jsou v nich ale vysoké stropy a také výměna oken by úplně změnila vzhled budovy. V bytech jsou nicméně velké místnosti, mohlo by tam být pěkné bydlení.

Pošta Partner zůstane ve stávající budově?

Máme vypracovanou studii na přebudování jednoho bývalého obchodu, ve kterém by mohlo být informační centrum. Projekt počítal s tím, že by v těchto prostorách mohla být i pošta. Pro nás by to byla výhoda. Nyní je v infocentru zaměstnaný pracovník na částečný úvazek, pošta na zaměstnance přispívá. Mohli by tam být dva, takže by byla zajištěna zástupnost. Pošta by nově mohla fungovat i v sobotu dopoledne, kdy je infocentrum otevřené.