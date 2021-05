Jaké investice chystáte v letošním roce?

Už jsme začali budovat novou komunikaci na ulici Školní a částečně Husova. V červenci začne druhá etapa rekonstrukce chodníku v památkové zóně. Loni jsme udělali první etapu na ulici Radniční, letos budeme dělat druhou z náměstí směrem k poště. Máme tu rekonstrukci fasády na jednom z měšťanských domů. To jsou věci, které bychom měli letos provést.

Máte ve výhledu i nějaké další?

Jsou věci, které bychom chtěli realizovat, ale bude záležet, jestli získáme dotaci. Jedná se o novou lávku přes Vidnávku u parku, máme požádáno o dotaci na výměnu podlahové krytiny v hale. Plus každý rok milion korun investujeme do rekonstrukce kanalizace. Protože je tu gravitační kanalizace velmi hluboko a je položena v hlavních trasách, děláme to formou vložkování. Nemusí se kopat a město to nepocítí. Problém je, že to nelze uznat v rámci dotací.

Město prodává stavební parcely. Jaký je současný stav?

Měli jsme vytipované pozemky směrem na Mikulovice. Na konci Vidnavy vznikly dvě nové ulice, Luční a U Lesa. Vzniklo dvanáct nových stavebních parcel, z toho na sedmi jsou už domy postavené a zbývající čtyři stavebníci začali letos stavět. Příprava této lokality nás vyšla odhadem na pět milionů korun. Pozemky jsme prodávali relativně levně. Nejdříve za šedesát, pak za sto dvacet korun za metr. Náklady města vycházely až na pět set korun za metr. Na poslední zastupitelstvu jsme otevřeli otázku, jak postupovat dál. Máme vytipovanou další lokalitu směrem na Starou Červenou Vodu. Jde o to, aby se město rozhodlo, jestli bude prodávat parcely za stejnou cenu a bude to doplácet z veřejných peněz. Když prodáme sto dvacet korun za metr, pro místní je to cena únosná, ale pokud se o tom dozvědí lidé zvenčí, koupí si za levné peníze parcelu a mají suprovou chatu. Když jsme prodávali poslední čtyři parcely v ulici U Lesa, dali jsme si podmínku, že kdyby bylo zájemců víc, upřednostníme místního. A pokud by to nikdo nechtěl, odložíme prodej o rok, jestli se do té doby někdo nepřihlásí. V nové lokalitě se budeme snažit najít cenu, která bude ještě přijatelná pro místní obyvatele a uvidíme, jaký bude o pozemky zájem.

Kolik má Vidnava obecních bytů?

Myslím, že má nejsilnější bytový fond i z hlediska okresu Šumperk. Neznám město nebo obec, které by vzhledem k velikosti 1200 obyvatel vlastnilo 154 bytů. Myslím, že obecní je třetina bytového fondu ve městě. Po revoluci se několik domů prodalo, zbytek zůstal v majetku města. Zůstalo nám kolem čtyřiceti měšťanských domů. Máme s tím obrovské problémy co se týká údržby. Nájemné ve Vidnavě máme třicet korun za metr čtverečný. V domě se čtyřmi byty po padesáti metrech vybereme 72 tisíc za rok. Ale střecha na takové budově vyjde na milion a půl. Do údržby investujeme spoustu peněz. Navíc je tu dost velká památková zóna a my ty budovy máme zrovna v ní. Památkáři si kladou nemalé podmínky a když horko těžko dostaneme dotaci, limit je nějakých dvě stě tisíc korun. Ve Vidnavě máme sto padesát čtyři bytů a vybrané nájemné z těchto bytů jde všechno zpátky do obnovy, což je asi dva a půl milionu ročně. Ani to nestačí, dostáváme se jen do záchovné údržby. Každý rok se ale snažíme postupně na jednom, dvou domech měnit okna, opravit fasádu nebo provést nějakou větší rekonstrukci bytu.

Neuvažujete o zvýšení nájemného?

Zatím ne. Před šesti, sedmi lety jsme zvedli z necelých 24 na třicet korun. Jde o to udržet v bytech nájemníky. Pokud vybíráte měsíčně nájemné a dvacet lidí by nezaplatilo, udělá to nějakých třicet až čtyřicet tisíc. A dostáváte se do kolečka upomínek, uznání výpovědi, jdete k soudu, následuje žaloba na vyklizení. A ten člověk tam bydlí třeba další rok a končí s dluhem, který se potom těžko vymáhá.

Jak se daří vaší škole?

Zatím se drží relativně dobře. Je v ní kolem 160 až 180 žáků, máme devítiletku. Město se žákům snaží vytvářet co nejlepší podmínky. V roce 2018 jsme vybudovali kompletně nové školní hřiště. Máme tu sportovní halu, letos jsme dokončili rekonstrukci sauny, kterou budou moci využívat školáci a odpoledne veřejnost. I když se sem tam objeví slabý ročník, každoročně se pohybujeme okolo patnácti, sedmnácti dětí. Jsme spádovou školou i pro Velkou Kraš.

Před časem jste renovovali kulturní dům

Město nemělo čtyřicet let kulturní sál. Historicky tu býval takzvaný střelecký dům, po konci druhé světové války tam vzniklo kino. V polovině sedmdesátý let soudruzi vybudovali čistě kino s šikmým hledištěm. Po revoluci zájem o filmy klesal. Dvacet let budova ležela ladem. Za mého vedení proběhla přeměna sálu na víceúčelový sál. Můžeme tam promítat nejen filmy ale budova slouží i pro svatby, plesy, zábavy i divadla.