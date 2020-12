V šumperském aquacentru bude od čtvrtku v provozu saunový svět, plavecký bazén bude za předepsaných omezení přístupný od pondělí 7. prosince.

Zbrusu nový bazén si mohli plavci užívat pouhý měsíc. Otevřen byl na začátku září, vládní omezení jej uzavřela 9. října. Kvůli restrikcím se provozovatel rozhodl bazén vypustit.

„Asi týden po uzavření jsme udělali rychlou kalkulaci s výhledem, jak dlouho může nařízení trvat. Finančně vyšla lépe varianta, když bazén úplně vypustíme. Spočítali jsme, že ušetříme na energiích za vytápění, vzduchotechniku a podobně,“ řekl ředitel Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

V Zábřehu zřejmě od pondělka

Od příštího týdne by měl být v provozu rovněž zábřežský bazén.

„Tento pátek bychom měli otevírat saunu a pokud bude technologie zvládat natápět, jak natápí nyní, chtěli bychom v pondělí bazén otevřít,“ řekl jednatel Eko servisu Zábřeh Milan Doubravský.

V pátek se má uskutečnit schůzka s kluby, které jsou na zábřežském bazénu v pronájmu. Z ní vyplyne, v jakých hodinách bude bazén vyhrazen pro tyto organizované skupiny a v kterých pro veřejnost. S omezenou kapacitou nemohou kluby a veřejnost využívat bazén současně.

Už nás to před obrovskými ztrátami nezachrání

Ještě déle si budou muset na otevření počkat návštěvníci Termálního parku ve Velkých Losinách.

„Znovuotevření si vyžádá zhruba týdenní proces příprav, jenom samotné napouštění bazénů trvá deset dní. Nechceme se pouštět do rizika. Pro nás je důležité, aby rozvolňovací opatření mělo delšího trvání, abychom za tři týdny nemuseli zase zavírat a znovu vypouštět bazény a odstavovat všechny technologie,“ objasnil jednatel Termálních lázní Velké Losiny Martin Plachý.

Prosinec je pro termály každoročně z hlediska návštěvnosti nejslabším měsícem. „Z tohoto pohledu nás již nic před obrovskými ztrátami nezachrání,“ dodal Martin Plachý.

Termální park ve Velkých Losinách se otevře pravděpodobně až před Vánoci, kdy budou mít lidé náladu relaxovat a odjíždět na vánoční pobyty. Pomoci návštěvnosti by mohly i restrikce odhledně cestování do sousedních zemí či pravděpodobné uzavření alpských středisek.

V období, kdy je losinský termální park nuceně uzavřen, přichází o milionové tržby týdně.

„Snažíme se udržet zaměstnanost, stojí nás to obrovské peníze. To, co jsme dostali ze strany vlády ve formě kompenzace mezd zaměstnanců na hlavní pracovní poměr z programu Antivirus, zdaleka nestačí pokrýt všechny náklady a už vůbec ne kompenzovat nějaké větší újmy,“ konstatoval Martin Plachý.

Provozovatelé bazénů a aquaparků dlouhodobě poukazují na to, že jsou jedním z nejvíce postižených segmentů, kterých se koronavirová krize týká. Téměř polovinu letošního roku jsou zcela bez příjmů, nedostali přitom od státu zatím žádnou speciální pomoc. Česká unie cestovního ruchu proto společně se Svazem léčebných lázní ČR a Asociací bazénů a saun ČR navrhla vládě kompenzační plán podpory a dotační titul COVID bazény.