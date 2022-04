Ruda nad Moravou má za sebou velké investice: novou kanalizaci, rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Všechno je hotové? Starosta Rudy nad Moravou Bronislav Drozd.Zdroj: Deník/Petr Krňávek Víceméně ano. Chodníky jsou, místní komunikace nejsou ještě všechny, některé budeme nyní soutěžit. Měli jsme velmi dobrou spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje. Opravy silnic jsme dlouhodobě plánovali. Všechny krajské komunikace po kanalizaci máme opravené celoplošně. Loni správa silnic udělala kompletně hlavní silnici Rudou, to byla poslední fáze. Je to za námi, od té doby je na obci trochu klidněji.

Do jakých investic jste se pustili v letošním roce?

Zahájili jsme zasíťování obecního pozemku ve středu obce za domem služeb, kde máme jedenáct stavebních míst. Všechny parcely kromě jedné už jsou prodány, věřím, že i na tu zbývající budeme mít do příštího zastupitelstva nabídky.

Loni jsme zahájili výstavbu parku u zámku. Rozkládá se na dvou hektarech, kde dvacet let od povodní rostla lebeda, a byl nepořádek. Už teď to díky zemním pracím pěkně prokouklo. Historicky tam byly zahrádky, teď z toho bude parčík.

Před domem služeb jsme loni udělali parkoviště se zelení. Letos budeme pokračovat na druhé straně. Soutěžíme rekonstrukci starého parkoviště. Celý střed obce budeme mít spravený. Dostali jsme dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na radary na měření rychlosti, budeme je umísťovat po obci.

Jak se obci spolupracuje s majitelem zámku?

Zámek postupně rekonstruuje, jeden byt po druhém. Pan Rozumný se ženou a synem tam žije, byty pronajímají, odvedená práce tam vidět je, ale je to běh na dlouhou trať. V zámku žila i po sametové revoluci řada rodin, ale tehdejší majitel měl se zámkem asi jiné představy, nájemníky nechal vystěhovat a pak zámek zbytečně pustnul. Jsme rádi, že ho nový majitel opravuje.

Zámek v Rudě ožívá. Buduje se park, opravují byty a chystá se i kavárna

Vedle zámku býval lesní závod. Funguje?

Společnost Lesy Ruda vlastnila po revoluci zámek, provozovala u něj pilu, u nádraží měla dřevosklad a zpracování dřeva. Asi to nevedla dobře, skončila a její majetek byl v insolvenci rozprodán. Pan Rozumný koupil zámek, obec bývalou školu, kterou měly Lesy Ruda v majetku. Pila u zámku jede, což je fajn.

Jak je budova bývalé školy využita?

Funguje tam rehabilitace, takže za ní lidé nemusí dojíždět do Šumperka. Paní tam provozuje manikúru, pedikúru, další masáže. Když se stavěla kanalizace, některé prostory jsme pronajali zhotovitelské firmě. Máme zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci tohoto domu. Téměř v celém horním patře by měla být knihovna. Investice byla vyčíslena na patnáct milionů korun, nevím, kolik by to bylo dnes. Čekáme na vhodnou dotaci a pak uvidíme.

Nové hřiště u školy Nové hřiště u školy v Rudě Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Obec má školu relativně novou. Sjíždí se do ní děti z Olšan, ze všech místních částí, i z Bohdíkova?

Ano. I z Bušína, Jakubovic.

To je poměrně velké území.

Ano. Škola je plná, teď nám přibylo pár ukrajinských dětí, do školy se ale vejdou. U školy jsme loni dokončili nové multifunkční hřiště, to byla jedna z větších investic v loňském roce.

U školy jsem viděl množství jízdních kol. Jak se obec rozvíjí v oblasti cyklodopravy?

S Bohdíkovem máme dlouhodobou vizi propojit naše obce cyklostezkou. Od nádraží v Rudě kolem alojzovské papírny po přejezd do Bohdíkova. Chceme takto vyjít vstříc bezpečnosti lidí.

Jak se daří vašemu vyhlášenému koupališti?

V posledních letech jsme kompletně rekonstruovali chatky. Od roku 1986, kdy je tam někdo dovezl, se do nich neinvestovalo. Vyměnili jsme nábytek, hygienické zázemí. Máme projekt i na rekonstrukci koupaliště a doplnění atrakcí. Je to docela velká částka, čekáme na dotační titul, který by alespoň z části investici proplatil.

Pomoc uprchlíkům

Když jste narazil na děti z Ukrajiny, kolik je v Rudě uprchlíků z této země ubytovaných?

Měli jsme volný obecní penzion ve Štědrákově Lhotě, přes krizový štáb Olomouckého kraje tu přijelo šestnáct maminek, babiček a dětí. Dalších pět lidí z Ukrajiny přišlo přes místního Ukrajince. Máme tu 21 lidí. Další si místní lidé vzali do rodin, vím minimálně o dvou takových rodinách. Děti už dnes máme ve školkách a školách. Paní ředitelky jsou perfektní, se vším pomohly. A maminky, které jsou schopny pracovat, chodí do práce.

Kde pracují?

Pro jednu maminku, která má děti ve škole a školce, je ideální práce v místě. Paní ředitelka měla volné místo v kuchyni, takže pracuje tam. Někteří pracují v lese, o dalších mám představu, že je přes léto zaměstnáme na obci v rámci veřejně prospěšných prací. Ještě jdeme na pohovor do Olšan do papírny. Je tam třísměnný provoz, s dojížděním je to složitější, ale snažíme se pomáhat, jak to jde.