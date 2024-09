Do většiny obcí na Šumpersku, které byly postiženy povodní, se po týdnu vrací běžný život. Do školy v Rudě nad Moravou znovu přišli žáci. Obnova obce, kterou po provalení hráze zalila voda z řeky Moravy, však potrvá.

Hlasy dětí ve škole v Rudě nad Moravou se v pondělí 23. září mísí s boucháním a vrtáním. Ze stěn na chodbách je strhané obložení. V ředitelně běží vysoušeč a boty se při každém kroku lepí k podlaze, odkud je stržená krytina.

„Do školy jsme se dostali v pondělí po povodni. Co jsem viděla, bylo bláto. Bylo všude,“ líčí ředitelka Helena Pavelková.

Před týmem zaměstnanců stál úkol dát školu co nejdříve do provozuschopného stavu. „Obrovský dík patří skautům a dobrovolníkům. A v první řadě hasičům. Byli tu místní, z Jakubovic, Olšan, rudští. Pomohli nám školu vypreparovat z bahna. Všechno jsme vynášeli ven a wapovali. Všechen nábytek pro děti, jídelnu. Sami kantoři bychom to nedali,“ přiznává ředitelka.

Vyřezané zdi

Ač bahna do školy nepronikla enormní vrstva, škody nadělalo velké. Dřevotřískový nábytek natáhl vodu a u země bobtná. Zničená je cvičná školní kuchyňka, nejasný je osud strojů na v dílně na zpracování dřeva. Tu měla škola snad nejlépe vybavenou v okrese.

Největší problém však vyplývá z konstrukce budovy. Je montovaná, většinu zdí tak tvoří sádrokarton. Ten bylo nutné kus od země uřezat a vybrat izolační vatu, aby zdi neplesnivěly a mohly vysychat.

Provoz obnovují i školy na těžce postiženém Jesenicku. Základní škola v Jeseníku obnovila provoz na pracovištích prvního stupně Průchodní a Boženy Němcové, na vytopeném pracovišti Nábřežní by měla být výuka započata v prostorách v prvním patře během týdne. V úterý 24. září se rozjela výuka i pro část dětí z České Vsi. Tamní škola byla povodní těžce postižena. Děti se učí v náhradních prostorách hotelové školy v Jeseníku. „Chceme hlavně rozjet první stupeň, protože ty děti to potřebují nejvíc. A postupně budeme obnovovat provoz dalších stupňů školy,“ řekl starosta České Vsi Petr Mudra. Kdy by mohla začít výuka v budově českoveské školy, zatím není schopen odhadnout.

„Ve všech třídách v přízemí jsou vyřezané sádrokartony. Pod okny a v příčkách mezi třídami. V kovových profilech bylo všude bahno. Rukama, špachtlemi a průmyslovými vysavači jsme ho vytáhli pryč. Vystříkali jsme to savem a necháváme vyschnout. Vnitřek školy je vyzděný, z těchto zdí jsme strhali obložení a jdou na cihlu,“ říká ředitelka Pavelková.

Když zabereme, snad to zvládneme do Vánoc

Do rudské školy chodí místní děti, od druhého stupně pak i ty z okolních malotřídek. Pracovníci školy se snaží, aby děti následky povodní pocítily co nejméně. „Nepřerušujeme žádné aktivity. Ve čtvrtek jedou děti na exkurze, na plavání. Děti to nesmí nijak pocítit. Nás čeká hodně práce,“ je si vědoma Helena Pavelková.

Až zdi vyschnou, bude do nich třeba znovu vložit zateplení, namontovat sádrokartony a obložení, zapojit elektroinstalace, vymalovat. Kompletně bude třeba obnovit školní kuchyňku. „Teď musíme hlavně vyschnout. Ale nabízí se nám různé pomoci, školu postupně do kopy dáme. Když hodně zabereme, mohli bychom mít budovu opravenou do Vánoc,“ věří Helena Pavelková.

Lidé spoléhali na hráz. Nevydržela

Povodeň zaplavila třetinu až polovinu zástavby, dolní konec vesnice. Vody bylo tolik, že hráz u řeky Moravy začala přetékat. Naproti železničnímu mostu však nápor vody nevydržela a praskla. „Voda ji pomalu rozebírala, začala se drolit. Když jsem v neděli odpoledne viděl ten kráter, řekl jsem si sakriš, máme tady protipovodňovou hráz, která by nás měla chránit, a ona nás vlastně zaplavila,“ říká starosta Rudy Bronislav Drozd.

Obec Ruda nad Moravou zřídila transparentní účet pro zasílání finančních příspěvků na obnovu obce a pomoc všem občanům zasaženým povodní. Číslo účtu: 6750193339/0800

Přicházíme k místu, kde proud Moravy zemní val na zhruba dvaceti metrech zcela odplavil. Řeka zde tvoří mírný oblouk. „ Znám jediného člověka, který říkal, to bude průšvih. Lidé byli přesvědčeni, že je hráz ochrání. Pro ty, kteří zažili sedmadevadesátý rok, je to o to horší, že na ochranu spoléhali. Myslím, že sem ani nejsou schopni přijít a podívat se na to,“ povídá starosta, když hledíme do kráteru, v němž se stále drží voda.

Kromě soukromých nemovitostí a firem voda zalila školní a fotbalové hřiště, koupaliště s tábořištěm a chatkami, bývalou školu a klub důchodců.

Hasiči pomohou Jesenicku

Po týdnu je v Rudě vidět obrovský kus práce. Krom místních obyvatel a hasičů ji odvedli i zdejší skauti a dobrovolníci.

„Všechny zatopené domy jsou vystěhované. Máme dvacet kontejnerů a nabídly se i další firmy, všechny zaplavené věci jsme hned odváželi. Velký kus práce je odvedený. Končilo to sobotou a nedělí, kdy tu bylo nejvíc dobrovolníků. Do týdne už nebudou vidět ani hromádky u silnic. Jen poničené komunikace, chodníky, cyklostezka, zaplavené pole šterkem,“ shrnul starosta.

Dlouhý zásah mohli ukončit i rudští dobrovolní hasiči. „V pondělí končí týdenní hrubý vyčerpávající úklid po obci a odjíždí na Jesenicko, kde bude potřeba pomoc déle,“ uzavřel Bronislav Drozd.