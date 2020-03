Potřebovaly sehnat čtyři sta tisíc, získaly je během jediného dne. Rychlebské stezky dostaly od svých příznivců během rekordně krátké doby finance na stavbu nového trailu. Díky tomu se podaří udržet skupinu lidí, která trasy pro terénní jízdu na horském kole v okolí Černé Vody staví a udržuje.

Rychlebské stezky. | Foto: archiv RS

„Překvapilo nás to a jsme z toho nadšeni. Vysvětlujeme si to tím, že komunita okolo stezek je věrná. Naši návštěvníci vidí, že na stezkách denně děláme. Máme tým pěti lidí, kteří se o stezky deset měsíců v roce starají. Bikeři vědí, že stezky dlouhodobě budujeme i udržujeme za svoje. Ze tří čtvrtin je financujeme z peněz, které vyděláme na Základně. Peníze od bikerů vkládáme zpátky do stezek,“ okomentoval obrovský úspěch internetové sbírkové kampaně jednatel Rychlebských stezek Pavel Horník.