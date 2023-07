/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pětidenní technoparty, která se rozjela ve Stránském u Rýmařova, jako každoročně provází řada stížností občanů na nadměrný noční hluk. Na základě upozornění místních Deník monitoroval hladinu hluku kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek, neboli z 6. na 7. července. Právě v této době policisté opakovaně vyzvali organizátory ke ztišení hudby.

Monitoring noční hlukové zátěže Stránské z 6. na 7. července 20237. července | Video: František Kuba

Protože organizátoři nezjednali nápravu, policisté zakročili. „V průběhu dnešní noci neučinila oprávněná osoba na základě výzvy policie opatření vzhledem k výši hlasitosti hudební produkce, kdy se jednalo o podezření z přestupku proti veřejnému pořádku s tím, že osoba bude v jednání pokračovat. Policisté muže zajistili a aktuálně činí další úkony,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Starosta Rýmařova Luděk Šimko potvrdil, že také město dostalo řadu podnětů kvůli rušení nočního klidu ve Stránském. Přestupková komise to sice řeší ukládáním pokut, ale jinak jsou kompetence města velmi omezené.

Monitorování nočního hluku ve Stránském ukázalo, jak akustika dokáže být nevyzpytatelná. Místa, kde je naprosté ticho, jsou vzdálená pár desítek metrů od míst, kde je hudba slyšet opravdu nahlas. U kostela ve Stránském nestačí jen stáhnout okýnko auta, ale řidič musí ještě navíc vypnout motor a napínat uši, aby zaslechl aspoň tichou ozvěnu hudební produkce.

Stačí ale jen kousek projít po hlavní silnici směrem ke vjezdu do areálu, kde se technoparty koná, a člověk pocítí hluboké basové vibrace nejen ušima, ale celým povrchem těla. Pro citlivé lidi to může být dost nepříjemný zážitek, zvlášť pokud by byl vibracím vystavený delší dobu. Naštěstí v těchto místech kolem hlavní silnice je obytné zástavby minimum.

Zdroj: František Kuba

Při procházce v okolí Rýmařova, z tichého horního konce Stránského na dolní hlučný, si chodec uvědomí zajímavý paradox. Přestože se od technoparty vzdaluje, hudba se rozléhá stále hlasitěji.

Zřejmě větší vzdáleností nebo terénní muldou jsou ze zdroje hudby odfiltrované nepříjemné basy, bumy a hluboké vibrace. Celkový dojem na dolním konci Stránského byla dost hlasitá hudba, ale její "decibely" už nebyly tak agresivní jako nahoře kolem silnice do Kněžpole.

Natočili jsme video nočního monitoringu ve Stránském bez jakýchkoliv úprav zvukové stopy. Pro laickou představu to stačí, ale objektivní hodnoty hlukové hladiny ve Stránském může měřit pouze proškolený odborník s kalibrovaným decibelometrem.

Technoparty, nebo spíš freetekno party pod názvem RAVE4BASE • Singular • TOUR DE 23, probíhá na Stránském vrchu od 4. do 9. července 2023. Zatím jsou na místě řádově stovky účastníků, ale větší nápor se očekává o víkendu.