Další úspěch mají na svém kontě zábřežští zvoníci. Zachránit se jim podařilo obraz piety z roku 1869 od mohelnického malíře Leopolda Toulce. Lidé si jej budou moci prohlédnout 1. května ve věži kostela svatého Bartoloměje.

Obraz malíře Toulce zachráněný zábřežskými zvoníky. | Foto: Se souhlasem Města Zábřeh

„Obraz jsme dostali jako anonymní dílo darem ze zrušené fary v Šubířově. Při restaurování byla objevena autorská signatura mohelnického malíře Leopolda Toulce a vročení 1869. Podařilo se tak zachránit umělecké dílo se vztahem k našemu regionu. Místo pro trvalé umístění obrazu se teprve hledá,“ přiblížil zábřežský patriot a zvoník Aleš Pátek.

Obraz lidé uvidí při májových prohlídkách věže kostela od 9 do 16 hodin.

Mohelnický malíř Leopold Toulec se na svých malbách častěji podepisoval německy jako Tauletz. Doposud je od něj znám obraz Panny Marie Immaculaty z roku 1877 umístěný v mohelnickém muzeu a obraz Nejsvětější Trojice z roku 1920 v soukromé sbírce. Leopold Tauletz se vedle vlastní tvorby věnoval restaurátorství, pracoval například pro kostel sv. Tomáše z Canterbury ve své domovské Mohelnici.

Nečekaný návrat! Zábřežští získali na internetu zvon, který se po válce "vypařil

„Záchrana a objev obrazu mohelnického malíře Toulce z roku 1869 je dalším úspěšným počinem skupiny přátel kolem kostela svatého Bartoloměje v Zábřeze, který napomůže posílit kulturní identitu našeho regionu,“ sdělil starosta Zábřeha František John.

V posledních letech se zvoníkům podařilo získat například dlouho ztracený zvon z roku 1801 či domněle neexistující sádrový model pro bronzovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka, který v poválečném období vytvořil pro město Zábřeh sochař Antonín Berka.

Masarykovu sochu město plánuje odlít do bronzu. Nacházet by se poté mohla před dolní budovou městského úřadu nebo u bývalé Masarykovy školy, v níž dnes sídlí základní umělecká škola.

Sádrový Masaryk se vrátil zpět do Zábřehu. Místní patrioti ho vydražili v aukci

„Určit místo je trochu oříšek. Prověřujeme návrhy, kde bychom mohli sochu umístit. Od toho by se také odvíjela podoba podstavce. Jakmile budeme mít místo určené, prostředky v rozpočtu na realizaci sochy najdeme,“ řekl starosta John.

Zvon je zatím umístěn v depozitáři. Do Zábřehu se dostal po druhé světové válce jako prasklý, pak se na desetiletí ztratil. Od úvahy prasklinu svařit zvoníci upustili. Zvon bude umístěn do věže zábřežského kostela jako muzejní exponát. Lidé si do něj budou moci zaklepat kladívkem, aby slyšeli, jak zní prasklý zvon. Zároveň zůstane varovnou připomínkou válečných událostí.