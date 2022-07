Jezírko „u koně“ bývalo oblíbenou zastávkou návštěvníků Sadů 1. máje. Vodní prvek lákal zejména malé děti. Dominovala mu socha hříběte. Její autor Bohumil Teplý ji v roce 1984 vytvořil pro sídliště Prievidzská. V roce 1998 byla přesunuta do hlavního šumperského parku, jehož se záhy stala symbolem.

Nyní je nádrž prázdná a místo vodní hladiny se kolemjdoucím naskýtá pohled na rozpraskaný beton. Právě jeho stav je důvodem, proč neplní svou funkci.

„Firmě, která udržuje kašny ve městě, se přes veškeré úsilí nepodařilo kašnu napustit. Voda mizela neznámo kam a na dně vodního prvku zůstávalo jen pár centimetrů vody. Proto jsme nechali kašnu vypustit, aby ji mohli pracovníci komunálních služeb s odbornou firmou zkontrolovat. Důvod úniku však nebyl zjištěn, nepodařilo se zjistit ani to, kam voda mizí,“ popsal situaci starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Podle odborných posudků by si celková revize kašny vyžádala zhruba milion korun.

„Navíc by byl během prací narušen ráz parku, musely by být odklizeny kameny zdobící vodní prvek a rozbito betonové dno. Město s investicemi do Sadů 1. máje v letošním roce ve svém rozpočtu nepočítalo, celková revitalizace parku je totiž v plánu až po rekonstrukci domu kultury,“ informoval starosta.

I proto se město rozhodlo kašnu neopravovat a do doby celkové revitalizace parku ji nenapouštět.

Čekání na přestavbu kulturáku

Kdy by mohlo na obnovu parku dojít? O rekonstrukci domu kultury představitelé města hovoří už několik let, akce je však stále ve stádiu příprav, konkrétně ve fázi projektování. Než bude rekonstrukce domu kultury hotova, potrvá minimálně několik dalších roků.

Počkat s obnovou parku na rekonstrukci domu je na jednu stranu logické. Budova je do parku zasazena a práce na ní se dotknou i okolních prostranství.

Na druhou stranu se ale oddálí obnova největšího parku ve městě, který zásah urgentně potřebuje.

Vypuštěním jezírka totiž jen gradují problémy, který park dlouhodobě má.

Tristní je stav amfiteátru letního divadla. Betonová konstrukce i lavice se rozpadají. Město vypsalo na jeho obnovu dvě výběrová řízení v letech 2019 a 2020, obě však skončily nezdarem.

Betonové obruby a další konstrukční prvky se nicméně rozpadají po celém parku. Ten přitom trpí i nedostatkem běžné údržby. Některé lavičky jsou poškozené nebo vyvrácené, v méně frekventovaných zákoutích roste mezi žulovými kostkami tráva.

Zůstanou jen bezdomovci?

Velkou ztrátou je i uzavření kavárny D123. Provozovatel ji trvale zavřel loni v říjnu. Díky svému umístění uprostřed zeleně přitom dlouhodobě patřila mezi nejoblíbenější šumperské podniky. Vyhledávaly ji matky s dětmi, ale i hosté na polední menu.

„Že je Déčko zavřené, je velká škoda. Teď už lidi nemají moc moc důvodů, proč do parku chodit. Zanedlouho tu zůstanou akorát ti bezdomovci,“ poznamenala Šumperanka Karolína Bezděková.

Sady 1. máje původně vznikly jako soukromá zahrada kolem Pavlínina dvora. Až do konce 40. let 20. století byl prostor oplocen. Poté jej získalo město, které jej zpřístupnilo veřejnosti.

V roce 1979 začala rozsáhlá obnova parku podle návrhu inženýrů Damcových. Ve čtyřech etapách trvala do roku 1985.

Dnes jsou Sady 1. máje nejvýznamnějším šumperským parkem. Stojí v nich hlavní kulturní instituce města: dům kultury, vlastivědné muzeum a dům dětí a mládeže Vila Doris. Koná se zde také řada kulturních akcí.