Zájemci budou otestování metodou PCR. Vzorky budou vyhodnocovat přímo zaměstnanci nemocniční mikrobiologické laboratoře.

Výsledek proto Šumperská nemocnice poskytne většinou ještě v den odběru prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

„V našich odběrových stanech budeme samozřejmě i nadále testovat pacienty s doporučením praktického lékaře nebo krajského hygienika. Od dnešního dne ale vyšetřujeme i samoplátce, kteří se potřebují nechat z jakýchkoliv důvodů otestovat a vyšetření si uhradí sami,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.

Nemocnice k vyšetření přijímá jen předem objednané pacienty. K testu se lze objednat pouze prostřednictvím emailu na adrese testcovid19@nemocnicesumperk.cz. Do emailu by měli zájemci o testování uvést kromě svých kontaktních informací také to, zda budou potřebovat vystavit lékařské potvrzení o výsledku testu k doložení překročení hranic.

Veškeré potřebné informace najde veřejnost na webových stránkách nemocnice. Cena za vyšetření je 2500 korun a test lze zaplatit pouze hotově přímo na odběrovém místě. Pro úhradu je třeba si připravit přesnou částku.