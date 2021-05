„Kromě rajčat, salátové okurky a lilku budou i další novinky. Melounu jsem měl trochu už vloni. Zkusil jsem, jak půjde. Když ho lidé uviděli, byl okamžitě pryč. Kdo by si nechtěl utrhnout sladký meloun, že? Hlavně děti měly radost. Mám navíc vynikající odrůdu. Letos bude k samosběru celý hektar. Bude i tradiční dýně, a to hned několik druhů, převažovat bude nejoblíbenější hokaido,“ představoval sortiment.

Kromě teplomilných rostlin vysel na pole za vesnicí tradiční kořenovou a cibulovou zeleninu. „Cibule bude k samosběru ze sedmi hektarů, mrkve a petržele je po třech hektarech. Bude i červená řepa,“ vyjmenovával. Z košťálové zeleniny nabídne zelí. K mání bude na výměře 3,4 hektaru.

„Zelenina se bude sklízet celkem z pětadvaceti hektarů. Všechno jsem vysel a ještě vyseji tak, aby lidé mohli přijet ke konci srpna,“ uvedl pěstitel.

Samosběr zeleniny ve Vojnicích - srpen 2020

Mrazy pole minuly

Počasí, i když jaro zatím přineslo značné výkyvy a teplotně je pod dlouhodobým průměrem, zatím na obdělaných pozemcích škody nenadělalo. Mrazy pole minuly.

„Je zaděláno na pěknou úrodu. Srážek je až až, ale sluníčka málo. Hodně jsem letos vsadil na teplomilné plodiny,“ hodnotil Kašpar.

Vloni extrémní zájem

O samosběr zeleniny ve Vojnicích byl vloni extrémní zájem. Pěstitel vsadil na její chuť a kvalitu, nevolí odrůdy s nejvyšším výnosem.

„Přijeli lidi až z Plzně. Jedním autem s vozíkem brali zeleninu pro tři rodiny,“ popisoval.

„Touha lidí se změnila. Na pultech mají všechno, rajčata v prosinci, co kdo chce, to dnes koupí. Chtějí proto něco nového, lepšího. Vidět, kde to vyrostlo a sami si to utrhnout. Samosběr je cesta,“ uvažoval zemědělec.

Z pohledu pěstitele výhodná v tom, že ušetří za práci a naftu. Lidé mu úrodu sami sklidí. „Mohu tak nabídnout cenu, kterou bych dostal z velkoobchodu,“ vysvětlil příznivé ceny.

Zdražovat zeleninu letos nechce, přestože na pultech jdou ceny nahoru. „Nepředpokládám že bych sáhl na ceny. Měly by kopírovat loňské,“ uzavřel.

Samosběr chystají i další pěstitelé v Olomouckém kraji. Jahody budou na několika lokalitách, například v Olomouci-Slavoníně a Prostějově. V Blatci na Olomoucku zase plánují samosběr česneku a brambor.

Cena za kilogram v roce 2020

mrkev 4 Kč

žlutá cibule 6 Kč

červená cibule 7 kč

oválná cibule 8 Kč

zelí 7 Kč

červená řepa 5 Kč

hokaido 7 Kč

petržel 8 Kč