Od nejmenšího v makovici nebo skořápce oříšku, až po velkoformátové ze dřeva či papíru. Nechybělo ani vizovické těsto, šustí, vosk nebo cín. Betlémy pak dekorovaly také talíř, polštář nebo skládačky ve formě matrjošek.

„Právě talířem s vyobrazením betléma to před 30 lety začalo. Odstartoval lavinu dárků a sběratelských úlovků z nejrůznějších koutů světa,“ zavzpomínala vystavující a sběratelka v jedné osobě. Pro účely výstavy jich letos do Zábřeha přivezla úctyhodných 120, a zdaleka to prý není všechno.

„Naposledy mi stačilo jedno auto, letos jsem se musela otočit dvakrát,“ řekla k náročnosti přípravy, která znamená každou figurku jednotlivě vzít do ruky, vybalit ji a do betlému naistalovat.

„Nejvzdálenější jsou z Nového Zélandu, Indie, Černé Hory nebo Itálie, nejcennější naopak keramické pokusy od vnuka z Kosova,“ svěřila se sběratelka, která podle svých slov netrpělivě vyhlíží příležitost, kdy se bude moci výrobě betlémů také sama věnovat.