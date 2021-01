Ornitologové získávají díky dobrovolníkům důležité údaje o opeřencích, kteří u nás zimují. Své snímky a postřehy z přírody mohou zájemci zasílat až do 15. ledna. A jak se mohou jednotlivci do projektu zapojit?

„Všechny potřebné informace získají na webových stránkách České ornitologické společnosti. Dobrovolníci mají na pozorování hodinu a během ní zaznamenají všechny ptáky na krmítku, kteří se zde objeví. Počítají se i opeřenci v okolí nebo ti, kteří proletí kolem,“ vysvětlil Jiří Šafránek z Moravské ornitologické společnosti v Přerově.

Koho na krmítku můžete spatřit?

Na krmítkách u domů mohou lidé během zimy nejčastěji zpozorovat sýkoru koňadru a sýkoru modřinku, ale také oba druhy vrabců - polního a domácího. Častým návštěvníkem je i kos černý nebo zvonek zelený.

Ojediněle se na krmítkách a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesní, hýl obecný, drozd nebo červenka.

„Zajímavým hostem na krmítku je pěnkava jikavec, která přilétá na zimu ze Skandinávie a u nás se neobjevuje tak často. Nejvzácnějším a nejkrásnějším skvostem zimních krmítek je pak brkoslav severní,“ zmínil.

Zdroj: Youtube

Komu co chutná?

Pro kosy, ale i drozdy kvíčaly nebo brkoslavy jsou největší pochoutkou jablka a plody jeřabin, které mohou lidé zavěsit na větve před okno nebo kolem krmítka. Sýkory, brhlíky a strakapoudy zase vždy naláká zavěšený hovězí lůj nebo lojová koule.

Někteří ptáci - jako třeba pěnkavy, jikavci a chocholouši - sbírají nejraději semena na zemi pod krmítkem. Osvědčená jsou semena slunečnice a opeřenci mají rádi i drcené vlašské ořechy.

Lidé by rozhodně neměli dávat ptákům do krmítek suchý chleba, kterého se potřebují zbavit. Zbytky ze spíže, které jsou často plesnivé, totiž mohou ptákům ublížit.

„Ani suché bílé pečivo není vhodné, i když se na krmítkách, která navštěvují převážně vrabci, může objevit. Pokud už někdo neví, co s ním, je lepší ho odnést kachnám k Bečvě. Nikdy bychom také do krmítek neměli dávat zbytky jídel, ptáci by po jejich pozření mohli uhynout,“ zdůraznil.

Podle Jiřího Šafránka naláká opeřence na krmítka právě pestrý jídelníček. „Potrava z krmítek může ptákům v době, kdy udeří silné mrazy, zachránit život,“ vysvětlil.

Nepoznáte jej? Pomohou vám

Pokud si lidé nejsou jisti tím, jaký ptačí druh právě zavítal k jejich příbytkům, stačí nové návštěvníky vyfotit nebo dobře popsat a zaslat dotaz Moravskému ornitologickému spolku v Přerově na e-mail mosprerov@seznam.cz. „ S určením druhu rádi pomůžeme,“ uzavřel.