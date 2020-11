Čtyřminutový příspěvek pronesl Marek Ošťádal v diskusi o novele zákona o vodách.

„Nastalo téma, které se týká regionu Hané. Občané Hané po mně chtěli, abych v Senátu promluvil hanácky. Já si dovolím toto téma okomentovat v nářečí. Buď budete rozumět, nebo ne,“ uvedl s úsměvem svůj příspěvek.

Zmínil problematiku nesprávného zemědělského hospodaření i návratu k původním osvědčeným postupům. Hovořil rovněž o problémech vyvolaných s kůrovcovou kalamitou jako je devastace lesních cest, eroze a s tím související zkušenost z nedávných povodní na Uničovsku.

Abe po nás nebela potopa

„Chtěl bech poproset a zaintervenovat, abe se nad tym vláda a ti ledi, kteři o tym rozhodojó zameslele a skotečně pro to začle něco dělat. Me tade dneska máme zákon o socho. Mně přende socho jako polititicky téma troško. Přiroda to moc neřeší. Příroda se rozhodne, ež bode mokro a je mokro. Me to tade možem řešet, diskotovat o socho, ale ta přiroda to má jinak. Jo nezajimá, co me máme za potřebe. Belo by dobry spiš se tomo systémo podřidit a neházet mo klacke pod nohe a kdež děláme nějakó práco v té přirodě, ať už só to pole nebo lese, abe po nás nebela potopa,“ uzavřel za potlesku svých pobavených kolegů.

Vadí mi zpolitizování některých témat

Podle Marka Ošťádala je sice možné vymýšlet množství zákonů o suchu, pokud ale lidé s dešťovou vodou nezačnou správně hospodařit, nic se nezmění.

„Mně trochu vadí zpolitizování témat, která politická vůbec nejsou. Proto jsem na to i reagoval,“ doplnil následně.

S projevem v hanáčtině při zasedání zatím nikdo z jeho předchůdců či kolegů v Senátu nevystoupil.

„Senátoři, kteří by eventuálně mohli, by museli být z tohoto regionu. Ti, kteří tam doposud byli, to nářečí neuměli. Stalo se, že v Senátu v minulosti vystoupil folklorní soubor a nářečí použil. Ale to jsou doprovodné akce. Oficiální senátor v Senátu hanácky nemluvil,“ poznamenal Marek Ošťádal.

Marka Ošťádala do Senátu vyslali obyvatelé Zábřežska, Mohelnicka, Uničovska, Litovelska a Šternberska v letošním říjnových volbách. Je členem senátorského klubu Starostů a nezávislých a také Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

Video projevu Marka Ošťádala v hanáčtině je k dispozici i na senátním webu: ZDE (Vstup senátora z Hané začíná ve 2:58:47)