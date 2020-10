Zvítězil jste v druhém kole senátních voleb. Co byste chtěl vzkázat lidem?

Že jim strašně děkuji za hlasy a za podporu. A že budu dělat vše pro to, abych je nezklamal. Až skončí ta šestiletá mise, aby řekli, nelitujeme, že jsme ho tam poslali.

Co byste chtěl nadcházejících šest let v Senátu dělat?

Začal bych tím, abych se stal dobrým senátorem. A potom bych se chtěl zaměřit na věci, jaké řešíme my starostové a jaké řeší lidé na vesnicích. Vycházím ze své práce a zkušeností, které mám na obci. To znamená aby nám šla legislativa trochu naproti, abychom nebojovali s úřady, ale aby nám spíš pomáhaly. Velké téma je životní prostředí, odpady. V Nákle co se týká odpadů jsme na tom velmi dobře a vždy jsme se touto problematikou intenzivně zabývali. Není nám jedno, jak se bude zákonodárství v této oblasti vyvíjet. Věnovat se chci i řadě dalších témat. Těším se na to.

Budete v Senátu mluvit hanácky?

V Senátu budu mluvit česky, aby mi kolegové rozuměli a nebyla tam jazyková bariéra. Ale nemám problém tam promluvit i hanácky, minimálně pro odlehčení situace.

Věnujete se muzice, jste i představitelem Pepina z Hané. Budou vás v těchto rolích i dál lidé vidět a slyšet?

Na koncertech mě určitě potkávat budou. To je moje záliba, které se za žádnou cenu nevzdám. A co se týká Pepina, toho poslední dobou už nedělám. Když jsem začal dělat starostu, neměl jsem na to čas. Ale možná v budoucnu se situace zlepší. Až nebudu starosta a budu jen senátor, třeba si najdu chvilku na to, abych poveselil Hanáky hanáčtinou.