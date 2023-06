Do autobusu směr vysílač na Pradědu lze nastoupit každou středu v Karlově Studánce z dolního parkoviště v 9:45, na zastávkách Restaurace Hubertus v 9:50 a na parkovišti Hvězda v 10 hodin. Na Ovčárně už autobus nezastavuje.

"Přepravit se autobusem k vysílači mohou pouze občané starší 65 let a také osoby s průkazem ZTP bez omezení věku. V autobuse je také místo vyhrazené pro cestujícího na vozíku," informoval Jan Širc, zástupce společnosti Umbrella City Lines .

Všichni ostatní turisté musejí k vysílači do nadmořské výšky 1492 metrů vystoupat pěšky nebo dojet na kole. Cesta od autobusové zastávky na Ovčárně na nejvyšší horu Moravy a Slezska je dlouhá přes tři kilometry. Vede nejznámějšími lokalitami Národní přírodní rezervace Praděd, kde platí přísná dopravní omezení.

K vysílači na vrcholu Pradědu dojede autobus kolem 10:30 hodin. Tady si výletníci mohou třeba dát oběd v restauraci a zajet si výtahem na vyhlídkovou plošinu ve výšce 72 metry. Za příznivého počasí odtud zahlédnou daleké Krkonoše, Beskydy i Malou Fatru.

Na zpáteční cestu od vysílače na Ovčárnu autobus vyjíždí v 12:15. Cena výjezdu je 250 korun na jednu osobu. Rezervace míst a prodej jízdenek je ovšem možný pouze přes rezervační systém dopravce Umbrella City Lines.

Nová linka pro všechny turisty

Karlova Studánka i Hvězda se občas potýkají s omezeným počtem parkovacích míst, takže milovníci Jeseníků mohou zvolit autobus také k cestě do hor. Autobus dopravce Umbrella City Lines na lince 910145 bude během léta jezdit až do 10. září každou sobotu, neděli a ve svátky z Ostravy přes Bruntál, Karlovu Studánku, Ovčárnu, Vrbno pod Pradědem, Vidly, Červenohorské sedlo až do Loučné nad Desnou na zastávku u pošty.

Z Hvězdy spoj odjíždí v 8:58, na Ovčárně je v čase 9:10 až 9:30 hod., od staré pošty ve Filipovicích odjíždí v 10:19 hod. na Červenohorském sedle je dvě minuty před půl jedenáctou a v Loučné nad Desnou u pošty v 10:40 hod. Na zpáteční cestu z Loučné se vydává v 15 hodin, z Červenohorského sedla odjíždí v 15:13 a z Ovčárny v 16:30 hod. Podrobný jízdní řád najdete zde.

Bílá Opava se chystá na turisty. Tesaři vyměnili lávku a schody

Autobus přepravuje i kola, kapacita cyklovleku je sedm kol. Stejně jako v loňském roce provoz linky finančně podpořila olomoucká i moravskoslezská centrála cestovního ruchu. „Je skvělé, že se nám podařilo propojit oba kouty těchto krásných hor. Lidé budou moci například nechat auto na parkovišti v moravskoslezské části Jeseníků, vydat se na hřebenovou túru do olomoucké části a pak se autobusem dostanou pohodlně zpět k vozu,“ řekl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.

Připomíná také, že z mnoha zastávek tohoto spoje lze naplánovat pěkný výlet. „Lidé se mohou napojit na různé turistické trasy nebo cyklistické stezky.“