Muži, který se topil v rybníce Benátky v Šumperku, pomohla Adéla Kašparová. Dost možná mu tak zachránila život. Za svůj čin obdržela ocenění od spolku Bezpečný Šumperk a Nemocnice Šumperk, kde pracuje.

Adéla Kašparová zachránila život muži tonoucímu v rybníku Šenkes. | Foto: Nemocnice Šumperk a Městská policie Šumperk

Událost se seběhla v neděli 18. února. Adéla Kašparová zahlédla ze svého panelového bytu v osmém patře muže, který upadl do rybníka Benátky místními nazývaného Šenkes a nemůže ven.

Nehodu viděli i další lidé, k pomoci se však příliš neměli. Žena tak dlouho neváhala a vyběhla tonoucímu muži na pomoc.

„Cestou jsem si v hlavě akorát sesumírovala, jak postupovat, abych muže zachránila. A že se asi budu muset svléknout, protože v oblečení, které mám na sobě, se mi bude špatně plavat,“ popsala odvážná fyzioterapeutka.

Jakmile doběhla k rybníku, svlékla se do spodního prádla a vydala se muži na pomoc. Samotné se jí ho ven dostat nepodařilo a okolostojící lidé jí bohužel, navzdory jejím prosbám, nepomohli. A tak ho, i díky své dobré fyzické kondici, udržovala až do příjezdu městské policie nad hladinou rybníka.

Chtěl si umýt obličej

Podle strážníků byl muž opilý a v rybníku si chtěl umýt obličej. Bohužel přepadl a začal se topit.

„Na místo se do dvou minut podařilo dostat dopravní hlídce městské policie Šumperk. Avšak celému incidentu byla přítomna statečná žena, která za mužem skočila do studené vody a pomáhala mu držet se nad hladinou. Hlídka strážníků, která přijela na místo, tak už jen pomohla oběma osobám dostat se ven a poskytla potřebnou první pomoc,“ informovala Městská policie Šumperk.

Adéle Kašparové za její čin poděkovali zástupci spolku Bezpečný Šumperk i Nemocnice Šumperk, kde pracuje.

„Jsme na ni moc hrdí a nesmírně si vážíme toho, že máme v nemocnici takové zaměstnance, kteří se nebojí pro záchranu druhých nasadit vlastní život,“ řekla náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Monika Žaitliková.

Poděkovat a předat plaketu paní Kašparové za její statečnost přišel do nemocnice i zástupce Spolku Bezpečný Šumperk Pavel Veselý.

Negativní reakce

Ačkoliv mnozí lidé ocenili odvahu Adély Kašparové, objevily se i negativní reakce. Na sociálních sítích někteří fyzioterapeutce vyčetli, že svou snahou o záchranu muže ohrozila svůj vlastní život. A jejímu synovi například dorazila SMS zpráva s otázkou, proč jeho máma běhá kolem rybníka ve spodním prádle.

Adéla Kašparová si z těchto reakcí mnoho nedělá. Jestli ji ale něco trápí, tak skutečnost, že nebyla jediná, která tonoucího muže v rybníce zahlédla, přesto mu nikdo jiný nešel do rybníka pomoci.

„Celou noc jsem přemýšlela nad tím, co by se asi stalo, kdyby se v takové situaci ocitlo například mé dítě. To by mu nikdo nepomohl? Myslím, že lidé by měli být všímavější, protože nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, kdy i my budeme potřebovat pomoc neznámých kolemjdoucích,“ uzavřela žena.