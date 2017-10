Sever má svého poslance, triumf ANO vytáhl do parlamentu starostu Jeseníku

Šumpersko a Jesenicko bude mít po čtyřech letech zastoupení v Poslanecké sněmovně. V zákonodárném sboru usedne starosta Jeseníku Adam Kalous.

„Chtěl bych, aby z našeho regionu mladí lidé neutíkali do velkých měst,“ zmínil ke své práci ve Sněmovně Adam Kalous.

Deník s ním hovořil ve chvíli, kdy ve volebním štábu v Praze očekával konečné výsledky voleb.

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?

Ještě není sečteno na sto procent, takže v tuto chvíli mluvit o pocitech… Jsem velmi rád, že ANO zvítězilo i na severu Olomouckého kraje.

Šumpersko a Jesenicko bude mít poslance po čtyřech letech. Co budete ve Sněmovně ve vztahu k regionu prosazovat?

Vše je teď velmi čerstvé. Když bylo zřejmé, že budu kandidovat, měl jsem určité vize. Chci, aby mladí lidé neutíkali do velkých měst, aby se region nevylidňoval, aby v něm byla práce, a to dobře placená, aby region žil.

Důležitá je pro mě i otázka cestovního ruchu, lázeňství, dopravní infrastruktury. Myslím, že sever Olomouckého kraje má velký potenciál. Pokud se zde dobuduje dopravní infrastruktura a infrastruktura pro cestovní ruch, i mladí lidé by mohli přestat odcházet a Jesenicko by se mohlo přestat vylidňovat.

Brzy se stanete poslancem. Zůstanete i starostou Jeseníku?

V nejbližším možném termínu zasednu se svými kolegy a musíme se poradit, co dál. Určitě nebudu trvat na obou funkcích, pokud bude vhodný kandidát z hnutí ANO, který by mě mohl nahradit a vést kandidátku. Za rok máme komunální volby, osobně si to představuji tak, že kandidát, který by mě na zbylý rok nahradil, měl by vést i kandidátku do komunálních voleb.