„Je to náš první výjezd a jsem rád, že jsme tady na severu. Je to část kraje, kterou nazýváme znevýhodněnými oblastmi a na kterou se chceme zaměřit,“ řekl hejtman Josef Suchánek. K oběma regionům má i osobní vazbu. V Šumperku i na Jesenicku žije část jeho rodiny.

S náměstky a členy rady navštívil dopoledne šumperskou radnici. Tématy schůzky s vedením města byla dostupnost krajské správy, problematika dotací či vznik inovačního centra.

„Bavili jsme se především o tom, v jakém smyslu dokážeme Šumpersku a Jesenicku pomoci, v jakých oblastech chceme úzce spolupracovat. Hovořili jsme se i o tom, že chceme mít v Šumperku aktivní detašované pracoviště, aby to měl sever kraje ke krajskému zřízení blíž. Takové pracoviště dlouhodobě v Šumperku bylo, ale schované v přístavbě Zámečku. Nikdo o něm moc nevěděl. Jde o to vytáhnout ho nejlépe k Hlavní třídě, aby i veřejnost zaznamenala, že zde je. Budeme se snažit to zrealizovat co nejdříve, snad po Novém roce,“ řekla radní Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Její kolega Radim Sršeň zmínil, že by kraj rád pomohl samosprávám i podnikatelům získávat peníze zejména z Evropské unie. Projekty, které budou připraveny začátkem roku 2022, mají totiž velkou šanci finance získat.

„Chtěli bychom na Šumpersku rovněž vybudovat podnikatelský inkubátor a inovační centrum,“ zmínil radní, který stejně jako Zdeňka Dvořáková Kcourková a Jan Šafařík ze Šumperska pochází.

Na Jesenicku došlo na téma výstavby ledové plochy u střední průmyslové školy, rozvoj místní nemocnice či chystanou modernizaci kancelářského komplexu IPOS.

„Na tomto prostoru máme spolu s průmyslovou školou připravený projekt multifunkčního hřiště s ledovou plochou. Dosud byla ledová plocha v lázních. Od nich víme, že bude končit. Myslíme si, že v okresním městě by kluziště mělo být. Na této ploše by měla vznikat i další sportoviště, mělo by dojít i na úpravu fotbalové tribuny. Od kraje potřebujeme získat pozemky, na kterých by se tento projekt realizovat,“ popsala starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

„U projektu celoročního multifunkčního hřiště Jeseník zmiňuje i potřebu pomoci s financováním projektu. Uvidíme, do jaké míry to bude v příštím roce reálné. Situace je poměrně složitá. V druhé záležitosti, což je majetkoprávním vypořádání, jsme schopni jim poměrně operativně pomoci. Pokud se jednalo o výpůjčku, může to být poměrně rychlé,“ zmínil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek.

Tunel pod Sedlem? Ideálně železniční

Hejtman Suchánek připomenul, že Šumpersko a zejména Jesenicko dlouhodobě trpí vylidňováním především mladých lidí. S tím je spojený problém stárnutí populace.

„Neřeknu okamžitě geniální recept, jak to řešit. Myslím si, že máme za úkol nasměrovat do těchto regionů do různých oblastí více investic. Měli bychom zabezpečit, aby se tady nesnižovala základní infrastruktura, aby se ve vesnicích nezavíraly obchody, pošty, hospody. Aby měli podnikatelé podmínky, aby tu mohli rozjet svůj byznys a nabídli třeba lépe placená pracovní místa,“ zmínil.

A co si myslí o stále živém tématu, kterým je na Jesenicku tunel pod Červenohorským sedlem?

„Ideální by byl nikoli silniční, ale železniční tunel pod Sedlem. Železniční doprava je v principu ekologická. My potřebujeme časově přiblížit krajské město a Olomoucko i nejvzdálenějším částem Jesenicka. Zároveň nechceme zatížit tuto krásnou oblast dalšími ekologickými hrozbami, což zvýšená automobilová doprava může být. Elektrifikovaná rychlotrať by umožnila, aby člověk z Jeseníku byl dejme tomu za tři čtvrtě hodiny v Olomouci. Je to moje idealistická vize, není to koaliční návrh ani žádné jednání mezi námi na radě nebylo. Ale pokud by byly objektivní vstupy, aby se takové úvahy začaly zhmotňovat třeba do formy studie, velmi by se mi to líbilo,“ uzavřel.