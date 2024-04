„Video jsme natočili, aby lidé věděli, že naši hasiči dostanou nové auto. A že je nezajímá žádné Bentley, ale je pro ně nejvzácnější ta Scanie,“ vysvětlila tvůrkyně klipu a mluvčí města Zábřeha Lucie Mahdalová.

Klip vznikl v neděli 14. dubna. „Hasiči projížděli Scanii a napadlo mě, jestli by do natáčení pan Klimek šel. Během patnácti minut to bylo natočené, pak jsem to během chvilky sestříhala,“ popsala okolnosti vzniku videa Lucie Mahdalová.

Záchranáři mají novou základnu v Zábřehu. Dojezd k pacientům urychlí o minuty

Základem pro klip je reklama na luxusní vůz Bentley, která se dočkala nesčetných parodií. „Chtěla bych tímto stylem odlehčit sociální sítě města. Není nic proti ničemu dát na ně občas nějakou věc, která bude mít větší dosahy, abychom získali velkou základnu fanoušků, ke kterým se poté dostanou i oficiální informace,“ nastínila k videoklipu mluvčí města.

Video se záhy stalo virálním. Řada diváků oceňovala odvahu a herecký výkon Josefa Klimka. Ten je velitelem jednotky dobrovolných hasičů a zároveň místostarostou města.