Na rozsáhlá omezení se musí připravit turisté, kteří v letošní letní sezoně zamíří na Praděd. Od pondělí 13. května bude částečně uzavřena silnice z Hvězdy na Ovčárnu. Kvůli stavebním pracím bude v pracovní dny průjezdná pouze osm hodin denně. Omezení potrvají do 10. září.

Turistický ruch v oblasti Pradědu. | Foto: Deník/Petr Krňávek

Ovčárenská silnice je jedinou spojnicí, kterou lze autem či autobusem vjet do oblasti Ovčárny a Pradědu. Dlouhodobě je však ve špatném stavu. Před dvěma lety proto nechal Moravskoslezský kraj opravit čtyřsetmetrový úsek, který ujížděl do údolí. Letos silničáři v opravách pokračují, a to ve dvou na sebe navazujících úsecích.

„V kilometru 3 až 3,2 bude na pravé straně vozovky zajištěna stabilita silničního tělesa kotvenou železobetonovou římsou, která bude osazena silničními svodidly. Současně budou položeny roury pro propustky jako příprava pro dokončení nového odvodnění komunikace, a to v následné etapě,“ uvedla Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Dostat se na Praděd? Připravte se na peklo, jediná cesta tam se bude opravovat

Mezi kilometry 2,5 a 2,9 byla na pravé straně vozovky postavená nová kotvená železobetonová římsa již v minulé etapě. Na levé straně cesty zde nyní budou rekonstruovány žlaby, propustky a provedeny nové asfaltové hutněné vrstvy. Tím stavbaři dokončí odvodnění tohoto úseku.Co budou práce znamenat pro řidiče a cestující linkovými autobusy? Od pondělí do pátku bude silnice průjezdná jen ve dvou časových oknech, ranním a večerním. Silnice bude uzavřená mezi čtvrt na dvanáct dopoledne a čtvrt na čtyři odpoledne a poté od půl osmé večer až do šesti hodin ráno následujícího dne.

Celkem se bude možné na Ovčárnu či z ní dostat osm hodin denně. V pracovní dny tak ubyde linkových autobusů, výlukový jízdní řád je k dispozici zde.

Novinka na Bruntálsku: autobus přímo do hor z Olomouce i Brna

O víkendech bude silnice průjezdná bez omezení.

Ovčárenskou silnici využívají k dopravě turisté, zaměstnanci chat v oblasti Pradědu a zásobování. „Komunikace bude vždy uvolněna pro jednotky integrovaného záchranného systému, hasičského záchranného sboru či nebo dalších urgentních událostí,“ dodala moravskoslezská správa silnic.