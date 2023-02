„Skauting tady nikdy nebyl. Potkaly jsme se čtyři manželské páry, které pocházely z různých skautských oddílů v okrese. Povídali jsme si u kafe a napadlo nás, že bychom to mohli zkusit. Všichni jsme skauting zažili a zrovna jsme byli v neaktivní části našeho dospěláckého života,“ objasňuje vznik 1. oddílu skautu v Loučné nad Desnou jeho vůdkyně Markéta Hlavsová.

Dnes oddíl čítá čtyři desítky dětí rozdělené do několika družin a čtrnáct vedoucích. Oddíl je v údolí Desné první svého druhu, děti do něj dojíždí až ze čtrnáct kilometrů vzdálených Vikýřovic. Dosud měli loučenští skauti zázemí ve sklepě lesní správy, prostory to však byly nevyhovující.

„Řešili jsme s obcí pozemky, možné jiné prostory, ale bohužel se nepodařilo nic vhodného najít. Jurta je mobilní stavba, lehký stan. Je to řešení nestavebního charakteru, které je pro skauty naprosto vyhovující. Je celoročně obyvatelná a rychle postavená. Poměr cena-výkon byl ideální. Navíc prostor v kruhu nabízí úžasný zážitek komunitního ducha,“ objasnila Markéta Hlavsová, proč si za nové sídlo zvolili právě typické obydlí kočovných kmenů Střední Asie.

Od nápadu až po hotovou jurtu uplynul necelý rok. Stavba včetně vybavení vyšla na zhruba sedm set tisíc korun. Po sto tisících přispěla obec a Nadace ČEZ.

„V roce 2019 mě popové oslovila mailem skupina nadšenců, kteří chtěli v Loučné založit skautský oddíl. Od září 2020 u nás máme skauty v několika družinách. Postupně jsme začali řešit, jako pomoct se vznikem zázemí. V kanceláři mám napsáno, že když něco skutečně chcete, celý vesmír se spojí, abyste toho dosáhli,“ poznamenala starostka Loučné Petra Harazímová.

„Když jsem poprvé slyšel částku, jaká je na jurtu potřeba, říkal jsem si, že když přispějeme sto tisíc, které můžeme, tak to nemůžete dát nikdy dohromady. Jsem rád, že se to povedlo,“ řekl za Nadaci ČEZ Vladislav Sobol.

Největší díl peněz věnovali drobní dárci a sponzoři prostřednictvím Skautské nadace Jaroslava Foglara.

„Snažíme se podporovat vznik nových kluboven. Jako rostoucí organizací nás to velmi tíží, stát nové stavby na zelené louce vůbec nepodporuje. V tomto případě Skautská nadace zprostředkovala dárcovský projekt na Darujme, prvních vybraných dvě stě tisíc jsme zdvojnásobili. Na tuto jurtu se složilo 63 dárců, kteří vybrali přes čtvrt milionu korun,“ uvedl zástupce nadace Ivo Brzobohatý.

Jurta stojí na pozemku Lesů ČR, od nichž jej mají skauti pronajatý zatím na pět let.

„Skauting stojí na hodnotách, které hodně přesahují délku našeho života, stejně jako les má hodnoty, které si neuvědomujeme a které hodně přesahují naše životy. Lesáci jsou lidé od založení trpěliví, skauti, jak vidím, také,“ řekl lesní správce Jan Dvořák.

Na Šumpersku působí kromě Loučné nad Desnou skauti také ve Starém Městě, Šumperku, Bludově a Rudě nad Moravou. Organizace zažívá v posledních letech celorepublikovou vlnu zájmu o svou činnost.