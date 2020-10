Ze dveří základní školy Sluneční v Šumperku se v úterý 13. října před polednem začínají trousit malí školáci. Dnes jdou ze školy na čas naposledy. Do lavic kvůli koronavirovým omezením znovu usednou nejdříve za tři týdny. Zatímco žáci mířili domů, učitelé měli tou dobou plné ruce práce. S organizací dálkové výuky, na niž přechází i první stupně základních škol.

13. října 2020. Poslední školní den před koronavirovou uzávěrou. Základní škola Sluneční v Šumperku. | Foto: Deník / Petr Krňávek

„Já jsem dnes obvolala všechny rodiče, že bude on-line výuka s tím, že jim odpoledne pošlu e-mail. Teď v něm píšu návod, jak se mají děti přihlásit do výukového programu. Každý den v něm žákům zadám, co mají udělat, a oni by mi to měli poslat vypracované zpět. S žáky bych se pak chtěla spojit i pomocí jiného programu, abychom spolu mohli mluvit. Uvidím, jak budou takto schopni třeťáci fungovat,“ říká učitelka jedné z venkovské základní školy na Šumpersku.