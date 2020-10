„Sportovní dopoledne děti ze základní školy v Hrabové vyhrály v rámci Sazka olympijského víceboje. Mezi děti přijela bývalá vynikající tenistka Adriana Gerši. Máme tu tři stanoviště, kde děti plní různé úkoly. Na jednom mají možnost se setkat přímo s olympionikem, na dalších budeme my z našeho týmu,“ řekla ambasadorka projektu Šárka Kašpárková.

Do největšího sportovního projektu v Česku se zapojilo třináct stovek škol. Děti absolvovaly celkem osm disciplín. Organizátoři pak v každém kraji vylosovali dvě výherní školy, v nichž děti pod vedením známého sportovce absolvují olympijský trénink. Hrabovská škola se do projektu zapojila už posedmé a trénink na začátku letošního října byl už třetí, který se jí podařilo díky šťastnému losu získat.

„Sportujeme v rámci hodin tělesné výchovy. Vždy uzpůsobujeme vyučovací den tak, abychom se tomu mohli věnovat několik hodin. Děti to už berou jako běžnou součástí výuky. Na začátku byly velmi nadšené. Hlídají si své výsledky a sledují zlepšení. Není tam soutěživost, jde spíše o zlepšování daného jednotlivce,“ popsala Jaroslava Králová, garantka projektu na hrabovské základní a mateřské škole.“

Některé z dětí začaly chodit do sportovních klubů v regionu. „Sport by se měl člověku stát součástí života a je jedno, v jaké míře. Ať je to v rekreační nebo v závodní podobě. Sport je to výborný kamarád. A k tomu hlavně děti vedeme,“ uzavřela Jaroslava Králová.