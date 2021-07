Nová tělocvična o rozměrech zhruba deset krát šestnáct metrů navazuje na budovu školy. Ta do současnosti tělocvičnu neměla.

„Chodili jsme do tělocvičny do kulturního domu, který je vzdálený od školy asi kilometr. Tím pádem jsme to měli komplikovanější. Protože jsme se stěhovali, museli jsme mít vždy dvě hodiny tělocviku spojené dohromady. Pokud bylo hezké počasí, využívali jsme multifunkční hřiště za školou. Přes zimu celá škola jezdila na deset lekcí plavání. Skoro celá vyučovací hodina však padla na přejezdy na bazén a zpátky,“ popsala ředitelka Základní a mateřské školy v Písečné Renáta Juříková.

Hotovou tělocvičnu v těchto dnech obec přebírá.

„Na tělocvičnu jsme čekali hodně dlouho. Na stavbu jsme dostali devadesátiprocentní dotaci z ministerstva financí, investice vyšla na zhruba třináct milionů korun,“ vyčíslil starosta Konečný.

Slavnostní otevření nové tělocvičny se uskutečnilo poslední červnovou středu o půl deváté ráno pro žáky školy a jejich rodiče, v pět hodin večer pak pro veřejnost. Lidé si mohli budovu prohlédnout až do sedmi hodin.

„Je pro nás obrovská výhoda, že máme tělocvičnu ve škole. Hodiny můžeme rozdělit, přesuny budou rychlé. Navíc bazén se má od ledna zavírat, tím pádem budeme mít ošetřené i zimní období,“ dodala ředitelka Juříková.