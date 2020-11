Zvládat obtíže výuky na dálku pomáhají druhý týden žákům jesenické základní školy dobrovolníci. Děti na druhém stupni doučují středoškolští učitelé i studenti pedagogické fakulty.

Distanční výuka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kopecká

"Když se ještě nevědělo, kdy půjdou děti do škol, jsem oslovila pedagogickou fakultu, jestli by nemohli její studenti doučovat žáky na naší základní škole. Rodiče říkali, že už opravdu nemůžou. Překvapil mě vstřícný přístup pana proděkana, byl o to zájem," řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.