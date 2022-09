Pokud by se u některého z aktérů události prokázalo obecné ohrožení, hrozila by mu vyšší trestní sazba, až pět let vězení. Případ by totiž byl kvalifikován jako porušení důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání.

Případ řeší i Drážní inspekce. Podle jejího mluvčího Martina Drápala je vyšetřování na počátku. „Drážní inspekce bude shromažďovat všechny potřebné údaje, dožádávat si je po účastněných stranách, budou probíhat podávání vysvětlení,“ řekl.

Inspekce případ řeší jak s dotčenými pracovníky dopravce, kterému oba vlaky patřily, tedy Českých drah, tak se zaměstnanci provozovatele infrastruktury, Správy železnic.

Případů, kdy by proti sobě na jedné koleji vyjely dva vlaky a zastavily pár desítek metrů od sebe, jsou na české železnici spíše ojedinělé.

„Záleží ale na tom, z jakého důvodu proti sobě jedou. Pokud se budeme bavit o nezajištěné jízdě, jsou to jednotky případů ročně. Pokud to bude v rámci nedovolených jízd, kdy strojvedoucí projede návěstidlo zakazující jízdu, ty se stávají častěji,“ podotkl Martin Drápal.

U Hoštejna žádný z vlaků na červenou nejel. Jednalo o nezajištěnou jízdu, která nebyla kryta zabezpečovacím zařízením. V době, kdy proti sobě dva vlaky na jedné koleji vyjely, se ve stanici Hoštejn konala výluka staničního zabezpečovacího zařízení. Provoz dispečeři neřídili standardním způsobem.

Událost se stala o tři čtvrtě na devět dopoledne. Na jedné koleji se proti sobě ocitlo Pendolino do Františkových Lázní a motorový osobní vlak do Zábřehu. V Pendolinu cestovalo kolem dvou stovek lidí, v osobním vlaku zhruba deset. Ze souprav byli evakuováni, nikomu se nic nestalo. Úsek byl zhruba hodinu a půl zcela neprůjezdný, poté vlaky projížděly po jedné koleji.