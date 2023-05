/FOTO, VIDEO/ Byl pátek 13. května 2022 a na nejdelší visutou lávku na světě vkročili na Dolní Moravě první turisté. Nová atrakce přilákala za rok téměř 300 tisíc návštěvníků. Sky Bridge 721 získal několik prestižních ocenění. Nyní je po generálním servisu a je připravený na letní sezonu.

Adrenalin, životní okamžiky i rozporuplné emoce. To všechno přináší nejdelší visutý most pro pěší na Dolní Moravě Sky Bridge 721. První turisté na něj vešli v pátek 13. května 2022 a po nich přišly další desetitisíce.

„Návštěvnost visuté lávky se za první rok pohybuje okolo 290 tisíc lidí. Otevření Sky Bridge 721 představuje pro celou oblast velkou příležitost. Počty návštěvníků v našem resortu i dalších turistických cílů v okolí se vrátily na předcovidové hodnoty roku 2019. Nejedná se tedy o žádný zásadní nárůst, ale naopak o návrat k návštěvnosti z let 2018, 2019 a za to jsme moc rádi,“ sdělil Tomáš Drápal, ředitel rozvoje Horského resortu Dolní Morava.

Most je dlouhý 721 metrů a v nejvyšším bodě je 95 metrů nad zemí. Taková stavba potřebuje neustálý odborný dohled.

„Kromě denní kontroly mostu z naší strany před otevřením každé ráno je nutné dělat velké pravidelné servisní kontroly. Ty probíhají dvakrát ročně, vždy před zimou a před létem. Jednu takovou týdenní kontrolu máme právě za sebou a plánujeme ji vždy v době mimosezony, tedy v průběhu dubna a listopadu,“ vysvětlil Drápal. Kontrolu a servis dělá odborná firma za účasti několika profesionálů, techniků a horolezců.

Most na Dolní Moravě se stal vyhledávanou turistickou atrakcí, lidem sem jezdí z celého světa za adrenalinovým zážitkem. „Každý týden provádíme zahraniční delegace novinářů ze Skandinávie, Pobaltí, Španělska, Itálie, ale také z Taiwanu nebo Latinské Ameriky. Společně s agenturou CzechTourism se nám podařilo nalézt pro zahraniční návštěvníky cíl, který je specifický místem, architektonickým i technickým řešením a takové místo je pouze jedno,“ doplnil Drápal.

Zatímco se do resortu valí tisíce lidí, obyvatelé Dolní Moravy ani někteří turisté mostu moc netleskají. „Pamatuji si Dolní Moravu před dvaceti lety, krásný téměř zapomenutý kout, kam jsme jezdili každý rok na lyže. Teď je to Disneyland. Chodíme na Králický Sněžník, ale Dolní Moravě se vyhýbáme,“ řekl Pavel Mareš ze Svitavska.

Ne všichni turisté adrenalinové zážitky ocení, ale i tak Sky Bridge 721 získal titul v prestižní architektonické soutěži Stavba roku 2022 a dostal se mezi padesát nejlepších míst světa.

Technické informace:



• délka mostu: 721 metrů

• výška od země: 95 metrů

• výška pylonů: 11,4 metrů

Svojí délkou 721 metrů se stal se nejdelším mostem pro pěší nejen v celé republice, ale i na světě. Překonal do té doby nejdelší visutou lávku Ponte 516 Arouca v Portugalsku.

„Stále nám lidé píší, že existují delší visuté mosty. Pravda je, že Sky Bridge 721 je skutečně nejdelším visutým mostem pro pěší na světě. Nebylo a není záměrem se porovnávat s kilometry dlouhými visutými mosty v Asii, které však využívají vozidla a nákladní doprava. Nám se podařilo propojit dva horské hřebeny visutou lávkou pro pěší s délkou 721 metrů, která visí na šesti nosných lanech,“ přiblížil Drápal.

Most na Dolní Moravě oslovil odborníky svojí křehkostí a stabilní konstrukcí. Uznávaný architektonický magazín světa ArchDaily nominoval Sky Bridge 721 na cenu ArchDaily Building of the Year 2023.

„Nominaci si nelze dohodnout, zaplatit nebo jinak koupit. Je udělena na základě doporučení z celého světa a rozhodují o ní nezávislé komise. Už jen samotná nominace na tuto cenu má ve světě obrovský zvuk. Ze 4500 děl je jich vybráno patnáct, pro které čtenáři hlasují,“ uvedla Šárka Braunerová z Horského resortu Dolní Morava.

Sky Bridge 721 za první rok provozu přivedl více lidí i do okolních turistických cílů, na Králicko, Hedeč nebo do pevnostní oblasti.

