Sloučenou školu lidé nevzali za svou, usiluje o lepší pověst

Ani po více než deseti letech nevzala veřejnost ani učitelé sloučenou základní školu v Jeseníku za svou. Ukázala to nedávná analýza. Důsledkem může být, že velká část žáků při přestupu na druhý stupeň odchází do sousedních obcí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Analýzu a ekonomický audit zadalo město v uplynulých měsících. Výsledek jeho představitele nepotěšil.

„Byly shledány chyby v koncepci vedení školy. Problémem je komunikace mezi jednotlivými budovami, učitelé se málo potkávají. Škola nemá vizi, kam směřovat. Dost tu chybí i povědomí, že jsme jedna škola, i když máme tři budovy,“ popsala místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová některé z problémů, na které analýza ukázala.

Problém? Komunikace

Ředitel školy Svatopluk Sekanina potvrdil, že zásadním problémem se ukázala komunikace mezi pedagogy a vedením i učiteli navzájem.

„Dáváme to za příčinu mimo jiné tomu, že škola má tři pracoviště. Nechci to říkat jako výmluvu, je to podle mě objektivní důvod,“ řekl muž, který instituci vede od roku 2014.

Školu tvoří tří pracoviště. Do páté třídy chodí žáci na ulici Průchodní a Boženy Němcové, od šesté pak na Nábřežní. Právě při přechodu z prvního na druhý stupeň mnoho žáků odchází. A to nejen na nižší gymnázium, ale i do okolních vesnic. Volí zejména školu v České Vsi. Děti ze sídliště Pod Chlumem to do ní mají ostatně blíž než na druhý stupeň na opačném kraji města.

„Myslím si, že je to pověstí, kterou hlavně druhý stupeň získal před deseti lety a kterou se nám bohužel nepodařilo změnit. Kvalitou výuky to podle mého soudu není. Úspěšnost u přijímaček máme výbornou. Když už sem navíc děti nastoupí, odliv je minimální,“ uvažuje ředitel Sekanina.

Řada lidí má jesenickou základku v povědomí stále jako tři samostatné školy. Vedení školy i města to chce změnit.

„Bylo doporučeno, aby učitelé z druhého stupně chodili více učit na první stupeň, víc by mělo být i společných akcí. Také žáci z prvního stupně by měli chodit na některé předměty na druhý stupeň, aby tu školu vzali za svou,“ řekla místostarostka Blišťanová.

Emotivní jednání

V Jeseníku původně existovaly tři samostatné základní školy. Pro řadu učitelů i rodičů bylo sloučení v roce 2006 hodně emotivní. Při některých jednáních došlo i na facky.

„Řešil se úbytek žáků. Fungovat však musely všechny tři budovy, protože byly zatíženy dotacemi. Proto se rozhodlo o zřízení jedné velké školy. Jevilo se to jako úsporná varianta,“ vzpomíná Petr Procházka, který krátce po sporném kroku nastoupil do funkce starosty.

Podle jeho názoru by město velikosti Jeseníku mělo mít dvě školy s alternativním zaměřením. Zpětné dělení se však nechystá.

„Sami pedagogové řekli, že už žádnou změnu nechtějí. Doteď se vzpamatovávají ze sloučení,“ uzavřela místostarostka Blišťanová.