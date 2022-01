„Já, řada mých přátel a dalších rodičů a pedagogů ze Šumperka a okolí máme jinou představu, jak by mělo školství v 21. století vypadat. Spousta mých známých, rodilých Šumperáků, se po studiu nechtěla vracet do Šumperka kvůli tomu, že by neměli alternativu, kam dát své děti do školy s trochu individuálnějším a lidštějším přístupem,“ nastínila důvody pro založení školy iniciátorka záměru Zuzana Stonová.

Sama má malé děti a protože její syn jde do první třídy, byla v založení školy i velká osobní motivace.

„Vidím, že je tu po takové škole hlad. A protože jsem vždycky byla aktivní občan, řekla jsem si, že to asi nikdo jiný neudělá,“ doplnila Zuzana Stonová.

Měsíční školné? 5000 korun

Od září by měla škola otevřít dvě třídy: první ročník a druhý spojený se třetím. Stále je ale ve hře možnost otevřít celý první stupeň. Měsíční školné má činit pět tisíc korun. Ve výuce chce škola kombinovat různé výukové směry, které bývají označovány jako alternativní.

„Bude to kombinace různých stylů, které se nám osvědčily v praxi. Já i kolegyně učíme spoustu let, řadu věcí jsme si vyzkoušeli a nastudovali, ty směry se snažíme prolnout. Soustředit se ale chceme hlavně na metody kritického myšlení,“ popsala Zuzana Stonová.

Sofie bude sídlit v areálu střední zemědělské školy v Šumperku - Temenici.

„Areál naprosto vyhovuje našemu konceptu, který máme hodně propojený s ekologií. Na zemědělce je arboretum, políčka, chov různých domácích zvířat a mazlíčků,“ poznamenala Zuzana Stonová.

Názory z jednání zastupitelstva

Téma soukromé školy se dostalo i na prosincové jednání šumperského zastupitelstva. Bývalý starosta Zdeněk Brož se na něm distancoval od jednomyslného usnesení radních, kteří neměli ke zřízení soukromé školy námitek.

„Škola vezme žáky v základních školách zřizovaných městem. Děti v (městských, pozn. red.) základních školách budou chybět. Může se stát, že některá nedá dohromady první třídu. Pravděpodobně odejdou nejlepší učitelé ze základních škol, za které neseme odpovědnost,“ argumentoval.

Rozhodnutí rady hájil jeden ze jejích členů Martin Hoždora. „My si našich základních škol velmi vážíme, ale jsme okresní město, a toto je naprostý standard, který funguje téměř všude. Je na rodičích, ať se rozhodnou, kam dítě dají,“ řekl.

Podle místostarostky Marty Novotné nebude mít nová škola na fungování těch současných výraznější negativní vliv. Alternativou totiž bude i pro rodiče z širokého okolí. Radní podle jejích slov nechtěli usnesením říct, že městské základní školy fungují špatně.

„Také si ale nemyslím, že je něco špatně na tom vytvořit lehkou konkurenci a dát rodičům možnost alternativního vzdělání. Už jen pro ten pocit, že se mají možnost svobodně rozhodnout. Myslím, že alternativa je pozitivní v každém případě,“ řekla.

Konkurence jen prospěje

Soukromá základní škola má mít v ročníku maximálně dvanáct dětí, což podle Zuzany Stonové městské základní školy v Šumperku neohrozí.

„Lidé, kteří k nám budou děti dávat, by je stejně ve většině případů do šumperských základních škol nedali. Vozili by je do Bohutína, do Loučné, do Losin. A pokud vznikne nějaká konkurence, myslím si, že státnímu školství jen prospěje,“ řekla.

Vymezila se rovněž proti spekulacím, že by Sofie byla alternativou k dodržování vládních koronavirových opatření.

„Určitě nebudeme školou, která by nedodržovala nějaká pravidla. To rezolutně odmítám. Budeme škola registrovaná, budeme pobírat dotace, budou pro nás platit všechna stejná pravidla jako pro ostatní školy,“ zdůraznila.

Stěhování Pamfilie

Nová éra čeká soukromou základní uměleckou školu Pamfilia. Jejím zakladatelům a pedagogům se během čtyř let povedlo z ničeho vybudovat ZUŠku se 112 žáky. Sídlí v domě služeb ve Velkých Losinách. Stávající prostory ale musí opustit.

„Naše ZUŠ se ocitá v zoufalé situaci, jelikož budovu, kde momentálně sídlí, chce obec zbourat a postavit zde nový obecní úřad s knihovnou. Museli jsme tedy začít intenzivně jednat, abychom školu pro naše žáky zachovali,“ popsala ředitelka školy Petra Akritidu.

Ze všech možných variant nakonec zůstala reálná pouze jedna. Po náročném hledání vhodné nemovitosti a zajištění financí vedení školy zakoupilo budovu bývalé české školy v sousedním Rapotíně známou též jako Vedux.

„Nyní nás čeká druhá náročná část: oprava do stavu, který bude umožňovat spuštění výuky, a to do září 2022,“ dodala Petra Akritidu.

Škola nyní hledá dárce, kteří by s nutnými opravami pomohli. A to buď finančně, darováním potřebného materiálu nebo svou prací při opravách. Podrobnosti se zájemci dozvědí na webu www.skolaprobudoucnost.cz.