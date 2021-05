Takzvané opatření obecné povahy z konce letošního dubna regulovalo mimo jiné provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že v nich až na výjimky zakázalo přítomnost veřejnosti. Opatření již neplatí, soud jej proto nemohl zrušit. Konstatoval ale, že bylo nezákonné.

Podle soudkyně Nejvyššího správního soudu Jitky Zavřelové ministerstvo omezení provozu lyžařských vleků a lanových drah odůvodnilo jedinou větou, která ani vzdáleně neobjasňuje, proč byl tímto způsobem regulován jen tento typ dopravy.

„Ministerstvo zdravotnictví také neuvedlo žádné argumenty pro zdůvodnění nezbytnosti zvolené regulace. Nejvyšší správní soud netvrdí, že žádné takové argumenty neexistují. Není však jeho úkolem tyto argumenty za odpůrce hledat či domýšlet,“ uvedla Jitka Zavřelová.

Podnět k soudu podal skiareál na Červenohorském sedle v Jeseníkách. Jeho jednatel Martin Dubský vnímá rozhodnutí soudu zejména jako zadostiučinění.

„Celou zimu, zrovna takovou povedenou, jsme poukazovali, jednali, vysvětlovali, nabízeli, že si budeme provoz regulovat. Hory byly plné lidí, ale lyžovat se nemohlo,“ řekl.

Co bude dál?

Jaký bude mít rozhodnutí soudu praktický dopad, zatím neví.

„V rozhodnutí se musíme nejprve zorientovat. Vyjádření má dvacet stran, budu si k tomu muset nechat vypracovat právní rozbor. Teď k tomu nejsem schopen říct nic víc než to, že se ukázalo, že to omezení bylo nesmyslné. Samozřejmě by pro nás rozhodnutí soudu mělo znamenat jakousi možnost žádat další kompenzace, ale to se uvidí,“ dodal.

Rozhodnutí soudu vnímá zároveň jako precedent do budoucna, pokud by se stát znovu rozhodl provoz vleků a lanovek omezit.

Areál stížnost na zákaz provozu lyžařských vleků a lanovek řešil od ledna. Návrh na zrušení omezení podal rovněž prostřednictvím skupiny senátorů k Ústavnímu soudu. Ten řízení před několika dny zastavil, protože vládní opatření přestalo platit dřív, než jej soud stihl projednat.

Lyžařské areály mohly uplynulou sezonu fungovat jen mezi 18.a 26. prosincem. Na Červenohorském sedle tak sezonu zahájili a zároveň ukončili až letos 10. května.