Tradiční košt pálenek se uskutečnil bez diváků. I počet porotců organizátor snížil z obvyklých šesti na tři.

„Každý z nás seděl v jiné místnosti, abychom vzájemně nepřišli do kontaktu. I pálenek byla letos polovina. Bývá jich kolem padesáti, letos jsme měli sedmadvacet vzorků,“ popsal předseda poroty a starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík.

Akci pořádá Josef Sekula, majitel penzionu Kovárna.

„My jsme akci dělali každý rok, letos to byl jedenáctý ročník. Kdo si chce nechat pálenku okoštovat, donese ji jednotlivě během týdne, v tom nebyl problém. Jsou to všechno známí lidé. Komisi jsme rozdělili do tří místností, koštovala jako každý rok podle určených kritérií,“ uvedl Josef Sekula.

Bylo to smutné, ale akci jsme chtěli uchovat

Porotci jako obvykle posuzovali barvu, vůni nebo chuť. „Ohnivou vodu“ ochutnávají jen špičkou jazyka, během celého koštu jí tak vypijí dohromady zhruba jen dva panáky.

„Já jsem otestoval sedmadvacet vzorků, dal jsem papír panu Sekulovi, rozloučil jsem se a šel domů. Bylo to takové smutné, protože když je košt, bývá tam plno lidí, hraje muzika, lidi se baví, taky koštují slivovici a posuzují, jestli to porota ohodnotila správně. Tentokrát nic takového nebylo. Akci jsme chtěli uchovat, doufám, že příští rok to bude lepší,“ poznamenal Lubomír Žmolík.

„Akci jsme letos pojali spíše jako recesi a také jako morální podporu pro zlepšení nálady. Každý rok po soutěži děláme zábavu. Letos jsme pálenky jen vyhodnotili, určili pořadí. Až bude příznivá doba, tak je vypijeme,“ uzavřel Josef Sekula.