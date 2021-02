Umožněte nám převoz pacientů do německých zařízení, žádají delší dobu bezvýsledně pracovníci z přetížené nemocnice v Chebu i místní obyvatelé. Mezi některými složkami záchranného systému přitom přeshraniční spolupráce funguje už roky. U požárům či nehod v příhraničních oblastech Jesenicka zasahují hasiči z Polska.

Likvidace požáru v Mikulovicích, kterého se účastnily i jednotky z Polska. | Foto: Deník / - HZS Olomouckého kraje

Na Jesenicku existuje jedna stanice profesionálních hasičů. Kousek za hranicemi se nachází tři: v Paczkowě, Glucholazech a Prudniku. Zatímco z Jeseníku do Zlatých Hor, Javorníku či Bílé Vody je nutné překonat vzdálenost kolem třiceti kilometrů, ze stanic v Polsku je to do deseti.