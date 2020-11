„Jsme rádi, že je hledání dodavatelské firmy zdárně u konce a za necelý rok se cestující svezou modernizovanými komfortními regionálními vlaky. Smlouva s vítězem soutěže byla podepsána tento týden a v nejbližší době dojde k přesunu prvních jednotek na Slovensko,“ informoval v pátek Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod.

Veřejná zakázka na dodavatele modernizace jednotek řady 646 byla tento týden završena podpisem smlouvy.

Výběr firmy na modernizaci vlaků trval o několik měsíců déle, než byl původní předpoklad.

Wi-Fi, monitory, zásuvky

Jednotky postupně projdou opravou, která přinese výrazné zvýšení komfortu v regionální dopravě.

V rámci kompletní modernizace budou všechny soupravy vybaveny LCD monitory, Wi-Fi připojením, nebudou chybět elektrické zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky, a také audiovizuální informační systém nebo GPS lokace pro sledování pohybu vlaku v systému KIDSOK

Opravy budou podle ČD probíhat postupně, první jednotka bude dokončena za zhruba 10 měsíců. Hodnota zakázky je 270 milionů korun.

Společnost ŽOS Zvolen má v opravách kolejových vozidel 150letou tradici. Podnik se zaměřuje hlavně na generální opravy a modernizace motorových jednotek a dieselelektrických lokomotiv.

Na linky z Olomouce i Šumperka

Dvanáct jednotek řady 646 výrobce Stadler Pankow pořídily České dráhy v Německu.

„Vítěz modernizace byl vybrán až v rámci druhé veřejné zakázky. Čtyři soupravy jsme proto letos zprovoznili vlastními silami v rámci olomouckého depa. Vozy jsou už sice vybaveny GPS lokací nebo audiovizuálním systémem, kompletní modernizace interiéru a dosazení chybějících prvků výbavy je ale také teprve čeká,“ vysvětlil Jiří Ješeta.

Čtveřice již zprovozněných jednotek vozí cestující na Hané a na Jesenicku.

Na tratích z Olomouce do Drahanovic, z Šumperka do Hanušovic nebo z Olomouce do Moravského Berouna tak postupně začnou jezdit i všechny modernizované jednotky.

Technické parametry jednotek řady 646



• třídílná šestinápravová jednotka s elektrickým přenosem výkonu

• rok výroby – 1999/2000

• max. rychlost – 120 km/h

• max. zrychlení – 0,85 m/s2

• délka jednotky – 38 660 mm

• šířka skříně – 3 000 mm

• celková hmotnost jednotky: prázdné – 59 000 kg, obsazené – 71 000 kg

• výkon motoru – 550 kW

• obsaditelnost: 108 sedících cestujících, 103 stojících cestujících.