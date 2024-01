Z ostudné radnice v Zábřehu má být centrum inovací. Proměna bude drahá

Budova radnice bývá výstavní skříní města. V Zábřehu je však už tři desetiletí jeho ostudou. To by se konečně mohlo změnit. Využití může najít jako inovační centrum. Jednomyslně to schválili zdejší zastupitelé. Proměna prázdné a zchátralé budovy však rozhodně nebude levná.

Rekonstrukce staré radnice v Zábřehu | Video: Petr Krňávek

Stará radnice na rohu Masarykova náměstí by měla najít využití jako sdílená kancelář, takzvaný cowork, a vědecko-inovační laboratoř. „Spolupráce mezi školami, ideálně vysokými, a podniky v regionu od živnostníků po velké průmyslové je důležité téma. Smyslem je vytvořit prostor, kde může tato spolupráce probíhat. Současně je trendem poslední doby vytváření otevřených kanceláří, takzvaných coworků. Lidé, kteří pracují z domu, si zde mohou zajistit prostor s kvalitním vybavením včetně připojení k internetu, kde může pracovat, kde budou moci vytvořit sídlo firmy,“ popsal záměr starosta Zábřehu František John. Nové silniční tahy na Šumpersku? Za pár let má být hotovo Na spolupráci při zajištění vědecko-inovační činnosti se město domlouvá s mohelnickou firmou Hella a Univerzitou Palackého v Olomouci. „Možnou spolupráci vidíme v několika odvětvích. Hodně se týkají dopravy, protože Zábřeh se profiluje jako křižovatka cest. Doprava souvisí i s geografickými informačními systémy, například katedra geoinformatiky Univerzity Palackého se nám nabízí jako vhodný partner,“ dodal František John. Asi jediná možnost Rekonstrukce staré radnice však nebude zadarmo. Podle hrubých odhadů vyjde na 75 milionů korun. I pokud se městu podaří část nákladů pokrýt dotací, půjde maximálně o zhruba třicet milionů korun. Náklady navíc zahrnují jen ty na rekonstrukci samotné radnice, nikoli domu Masarykovo náměstí 2. Ten s radnicí tvoří jeden celek ještě z dob, kdy zde fungoval městský úřad. Město uvažuje, že by v přízemí vznikly nebytové prostory, ve vyšších patrech pak byty na dlouhodobý nájem i krátkodobé ubytování. Stěhování do kina, městský ples nebude. Kulturák v Zábřehu zavírá Vybudování inovačního centra podpořili zastupitelé na svém posledním zasedání jednomyslně. „Nejsem si jistý, jestli bude tak hustá síť inovačních center využita. Zmíněn byl Přerov, Olomouc, zázemí podnikatelského inovátoru chce budovat i Šumperk. Ačkoli jsem k tomu trochu skeptický, je to asi jediná možnost, jak s tím objektem něco udělat, abychom získali část finančních prostředků. Proto tento projektový úkol podpoříme,“ řekl před hlasováním opoziční zastupitel Petr Krmela. Sezona plesů je tu, ale ubývá jich. VELKÝ PŘEHLED ze Šumperska a Jesenicka Nápadů bylo několik Stará radnice hledá využití od roku 1991, kdy se z ní do blízkého zámku vystěhoval městský úřad. V roce 1993 byla v přízemí otevřena galerie. V budově radnice a sousedním domě, které tvoří jeden komplex, sídlily různé instituce: místní televize, cestovní kancelář nebo pojišťovna. Postupně však chátrající prostory opouštěly. Definitivně stará radnice osiřela v roce 2019, kdy dožil kotel, který ji vytápěl. Skončit tak musela Galerie Tunklův dvorec. Loučná zažívá stavební boom. Místo továrny může vzniknout bydlení a služby Dnes v budově příležitostně fungují jen toalety, které slouží návštěvníkům kulturních akcí na náměstí nebo u zámku. A hodiny, které ukazují lidem na Masarykově náměstí čas. Nápadů, jak starou radnici využít, bylo několik. V roce 2007 nechalo město zpracovat studii proveditelnosti na takzvané Centrum partnerství. Nedávno vedení města uvažovalo, že by zde přesunulo část úředníků.

