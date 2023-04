Špatné parkování, vysoká rychlost nebo rostoucí vandalismus. To jsou problémy, s nimiž se potýkají menší města na Šumpersku. Pořizují si proto vlastní strážníky.

Od května má strážník se dvěma asistenty prevence kriminality působit ve Starém Městě. Mají pomoci řešit řadu problémů, se kterými se místní komunita potýká. „Stačí se projít po městě a ty důvody zjistíte,“ odpovídá na otázku po důvodu angažmá strážníků starosta Starého Města Lukáš Koreš.

Ve městě se ve velkém rozmohlo stání na chodnících nebo trávnících, příjezdy do města od Hanušovic, Branné i Stříbrnic si někteří řidiči pletou se závodní dráhou. Problémy vznikají v souvislosti se stavebním rozvojem v místních částech. Město se chce rovněž zaměřit na důslednější vybírání ubytovacího poplatku a třídění odpadů. I u těchto činnosti by měli strážníci asistovat.

Strážník má naučit nájemníky slušnému chování

Další problémy vznikají na sídlišti Budovatelů, v sociálně vyloučené lokalitě u nádraží. „Policisté z Hanušovic tam zasahují minimálně jednou týdně, ne-li častěji. Porušování nočního klidu, konzumace alkoholu, občanské soužití, porušování domovního řádu, nájemních smluv. Obvodní oddělení to uzavírá maximálně jako přestupky. Strážník by měl naučit naše nájemníky slušnému chování. Kdo se naučit nebude chtít, tomu neprodloužíme smlouvu. Jsou to obecní byty, obecní pravidla a nájemníci je budou muset respektovat,“ řekl Lukáš Koreš.

Ředitelem městské policie se stal Martin Pelnář

Strážník s asistenty bude zatím formálně působit pod Městskou policií Hanušovice. Během roku chtějí Staroměstští vytvořit městskou policii vlastní. Roční náklady na místo strážníka mají dosáhnout šesti set tisíc korun.

„Ve výsledku nás to ale nic stát nebude. Na odpadech, ubytovacím poplatku, veřejném pořádku se to vrátí. Jsou to i poškozené fasády, zdemolované byty. S vybranými pokutami bych vůbec neoperoval. Cílem není represe, ale probuzení lidí, vysvětlování. Město má obecně závazné vyhlášky a my všichni, Staroměšťáci i chataři, je musíme respektovat,“ dodal starosta Koreš.

Město tvarůžků řeší neustálé problémy s parkováním

Vlastní městskou policii zřizují Loštice. Dva strážníci by měli mít nepravidelnou pracovní dobu a doplňovat státní policisty z obvodního oddělení Mohelnice.

„Měli by primárně řešit drobné prohřešky. Máme velký problém s parkováním na náměstí i v jiných lokalitách. Měli by řešit prevenci bezpečnosti v dopravě, dělat osvětu u škol. Jako v mnoha městech se i u nás po covidu objevují drobné prohřešky, výtržnictví. Strážníci by měli být i prevencí, že se budou v ulicích pohybovat a budou vidět. Snad by k těm deliktům nemuselo tolik docházet,“ doufá starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová.

Společná městská policie zřejmě nebude

Loštice v těchto dnech vyhlašují na pozice strážníků výběrové řízení. Veliteli město nabídne služební byt. Pokud se podaří obsadit post alespoň jednoho strážníka a ten bude mít potřebnou kvalifikaci, mohla by být městská policie zřízena od června. „Pokud to bude strážník - čekatel, bude muset projít proškolením. To trvá zhruba dva měsíce,“ poznamenala starostka.

Mohelnice městskou policii nechce

Ohledně zřízení společné městské policie se Loštičtí již před několika lety obrátili na sousední Mohelnici. Ta však o ni neměla zájem. I proto ji nyní zřizují samostatně. „Oslovil nás Úsov a Moravičany, které do budoucna zvažují spolupráci. Dohodli jsem se, že policii zkusíme nastartovat v rozsahu dvou strážníků, a pokud se nám to podaří, zkoušeli bychom se s obcemi domluvit na spolupráci,“ doplnila starostka.

S náklady na městskou policii se Loštičtí chtějí vejít do dvou milionů korun. „Součástí plánu je zpoplatnit parkování na náměstí. I z toho čekáme drobný zisk,“ uzavřela starostka.