Jaké letos připravuje obec investice?

Za školou už běží stavba venkovního hřiště pro děti asi za šest milionů korun. Bude to hřiště s umělým povrchem. Podporujeme, aby děti byly alespoň na velkou přestávku venku. Předpokládám, že do konce prázdnin by to mělo být hotové. Budou tam odpočinkové zóny, altány, doskočiště.

Hodně investic se točí okolo školy a školky. Další velkou akcí je půdní vestavba školy. Máme obrovský nárůst dětí, do školy se už skoro nevejdou. Chystáme projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci kuchyně v mateřské školce. Ta vaří pro školku, školu i veřejnost. Bude to obrovská investice, v jejím rámci by měla být kompletně vyměněna elektroinstalace, topení, voda, vzduchotechnika i vybavení kuchyně. Možná se prostor změní i dispozičně, zvětší se jídelna na úkor kuchyně. Projektant mi bude odevzdávat dokumentaci na kompletní sociálky, ve třídách i pro personál. Řešit budeme také novou kotelnu ve školce a družině. Kotel na pevná paliva je střední zdroj znečištění a už neodpovídá parametrům.

Co jej nahradí?

Zastupitelstvo se rozhodlo pro zemní plyn. Nechali jsme si zpracovat od projektanta srovnání výhodnosti provozu i pořízení kolektorů, tepelného čerpadla, zemního plynu nebo štěpky. A zemní plyn, byť mě to překvapilo, vyšel nejlépe.

Zaznamenal jsem, že chystáte rekonstrukci střechy na obecní budově v areálu firmy Omya.

Zpracovávají se dva projekty. Jeden je spravit ploché střechy tak, jak tam jsou. Dnes jsou folie kvalitnější než dřív. Odolávají teplu, občas jsou i pochůzí. Zatím máme naceněnu jednu variantu za 250 tisíc. Další možností je udělat stanové střechy. U montovaných staveb jako je tato je nepříjemné, že se musí spočítat, jestli budova takovou střechu vůbec unese.

Máte v plánu i obnovu kulturního domu?

Je to jedna budova, která začíná vrátnicí a administrativní částí a končí sálem. Máme schválenou dotaci na zateplení a výměnu oken. Nicméně je to ekonomicky nevýhodné, dotace by byla 45 procent, protože to není obytná ani administrativní budova. Museli bychom do toho dát kolem dvaceti milionů korun. Chtěl jsem po zastupitelích, ať rozhodnout, jestli žádost neustále prodlužovat nebo ji úplně vypustíme. Žádost prodlužujeme, ale realizovat to zatím asi nebudeme, aktuálně musíme řešit jiné věci. Kulturní dům je poplatný době vzniku, ale oproti jiným obcím je ve slušném stavu. Chceme si ho určitě udržet. Ve Vápenné bývá množství kulturních akcí a bez sálu by se nemohly konat.

V místní části Polka by měla vzniknout lokalita pro novou zástavbu. Kde přesně by se měla nacházet?

Za prvním mostem vlevo. Zastupitelé už zájemcům rozprodali parcely. Máme už potřebné iniciály těch lidí, ještě si je pozvu, protože jsou tam některé nejasnosti týkající se přípojek. Pozemky jsme prodávali bez nich. Letos by už mohli projektovat. Je to osm stavebních parcel. Zájem je, máme dokonce i náhradníky. Kdybychom měli dvacet, třicet stavebních parcel, asi bychom je udali.

Uvažujete o dalších místech pro výstavbu?

Určitě. Chystáme změnu územního plánu a musíme vytipovat vhodnou lokalitu.

Ve Vápenné před nedávnem vznikla pila, která zatím zaměstnává patnáct pracovníků. Vzhledem k lokalitě, kde je umístěna, by neměla obtěžovat obyvatele Vápenné hlukem nebo prachem…

Technologie je stavěn tak, aby splňoval hygienické parametry. Na druhou stranu tam vždycky býval manipulační sklad, kdysi i katr, a to bývalo slyšet po celé dědině. Doba se změnila, ale osobně si myslím, že závod nebude obtěžovat hlukem, prachem nebo kouřem. Jsem rád, že pila ve Vápenné vyrostla. Celou dobu jsme se jim snažili vyjít vstříc. Největší zádrhel byla asi cesta. Nyní by zde měli budovat kompletně novou komunikaci.

Před pěti lety inspektoři uzavřeli vývařovnu v bývalé restauraci U kameníka. Restaurace nyní funguje?

Vůbec. Pan šéfkuchař zemřel. Po jeho smrti se v budově našli čtyři nebo pět psů a dalších devět koček. Museli jsme je rozvézt po útulcích. Budovu měl v pronájmu, nyní ji má původní majitelka. Vyvíjí tam aktivity typu sociálního bydlení. Nemovitostí k tomuto účelu má několik, bohužel se s tím nedá nic dělat, mě to samotného mrzí. Už jenom kvůli historii toho objektu.

Neuvažujete, že byste budovu koupili a zřídili v ní restauraci? Některé obce se touto cestou vydávají.

Mé vnímání tohoto problému se hodně upravilo. Ve funkci jsem osmnáct let a zpočátku jsem odmítal jakékoli intervence obce ve smyslu zařídíme doktorovi ordinaci nebo vybavíme tu řeznictví, aby sem řezník dojížděl. Doba se hodně změnila. Určitě je to na zvážení, ale s majitelkou jsem o možnosti odkupu nejednal, ani jsem nebyl zastupitelstvem pověřen. Dříve jsem říkal, že by obec neměla podnikat, ale už bych se tomu nebránil. Provozovny v menších obcích buď musí dobře jet, nebo jim musí někdo pomoci, pokud chceme zachovat kvalitu života lidí. Každý čtvrtek k nám jezdí řezník z Libiny. Ve vestibulu kulturního domu jsme mu zařídili malou prodejničku. Sjíždí se sem lidé ze širokého okolí, protože má nádherné maso úžasné kvality, nabízí jej v místě za přijatelné ceny.