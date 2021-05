Všiml jsem si, že město Úsov prodává parcely pro rodinné domy. Kde se nachází?

Je to čtrnáct parcel. Nachází se u hřiště, u školy, směrem na Klopinu. Teď se zasíťovávají, na jaře se s tím začalo. Nyní se pokládá kanalizace, do pololetí by mělo být vše hotové.

Už máte všechny parcela zamluvené?

Žádostí máme víc než pozemků. Polovina je už zadaná.

Jaké další investice na letošek chystáte?

Zasíťování pozemků je naše největší investice. Zateplujeme jeden náš bytový dům, máme nachystanou opravu přechodu před školou. Akce, kterou jsme museli udělat, je druhá část výměny veřejného osvětlení. Loni jsme udělali první část, dostali jsme na ni dotaci z Olomouckého kraje půl milionu korun. Letos jsme žádali i ministerstvo životního prostředí, ale dotaci jsme nedostali. Počkáme, jestli nám Olomoucký kraj alespoň toho půl milionu přispěje. Ale udělat to musíme, protože ČEZ sundává všechny sloupy a vkládá elektřinu do země, takže nám nic jiného nezbývá. Je to otázka šesti milionů korun, které musíme dát ze svého rozpočtu.

Pak jsou další věci. Oprava komunikací, pokud to vyjde, spravujeme dvůr, kde máme techniku. Není tam pevná plocha, když zaprší, šlape se tam v bahně. Dostali jsme na to dotaci, je to pojaté jako prodloužení sběrného dvora. Budou se tam dávat věci, které někdo vyhodí a je možné je znovu použít.

Poblíž zámku se nachází kulturní dům. Plánujete jeho obnovu?

Je ve stavu, v jakém byl postaven v sedmdesátých letech. Ne úplně, loni jsme tam opravili sociálky a letos jsme plánovali udělat nové topení. Uvidíme, co nám dovolí rozpočet, jestli se topení vyměnit povede. Chtěli bychom, aby kulturní dům více fungoval, nyní je docela nevyužitý. Neštěstí je, že stojí nahoře. Když se stavěl, býval zvyk chodívat na Křížovou horu, byla tam restaurace, kuželna. Jenže dnes je jiná doba a nikomu se do kopce nechce.

Kolem kulturního domu a zámku vede hlavní cesta na Uničov. Vzhledem k tomu, jaké je tam stoupání, nechystá se její přeložka?

Obchvat Úsova je naplánován, bohužel nejsou vykoupeny pozemky. Je trasován na jižní straně Úsova, mezi Medlovem a Újezdem by měl vést na Uničov. Vůbec nic se však v této věci neděje, ani výkup pozemků, ani projektování. Řeší se jedině nadjezd nad železnicí v Mohelnici. Pokud se postaví, tak se tady zblázníme. Kolem kostela bude ve zúžení zácpa aut, v zimě mají kamiony problém z kopce sjet, když nasněží, stojí. Teď jezdí polovina aut z Uničova na Červenku nebo na Šternberk, protože podjezd v Mohelnici je nízký. Jakmile se nadjezd otevře, veškerá doprava pojede přes nás.

Židovská historie je v Úsově stále živá?

Je tu velká synagoga, je celá spravená, jezdí tam spousta návštěvníků, i na židovský hřbitov, který je také udržovaný. Spolupracujeme s židovskou obcí, udržujeme to. Prohlídku synagogy obstarává paní, která bydlí vedle. V synagoze se občas pořádají koncerty.

Pod Úsov spadá místní část Bezděkov. Co je tam nového?

Začali se tam vracet mladí lidé. Což je krásné, počítali jsme už s tím, že se z toho stane chatařská oblast. Jestli vláda povolí, bude 29. května sjezd rodáků u příležitosti 650 let založení Bezděkova. Pokud to nebudeme moci udělat, plánujeme náhradní termín první týden v září.

Snažíme se podpořit i tamní levandulové podnikání. Plánujeme vybudovat parkovací místa. Hodně lidí se jezdí na levanduli dívat a není tam, kde parkovat.

Po dlouhých letech se obnovil Polický rybník, který leží na katastru Úsova. Přitom to už vypadalo beznadějně, roky byl vypuštěný, na jeho dně rostl lesík.

Ano. Kolovaly vtipy, že všude se v rybníce loví kapři, jen v Úsově divočáci. Dno bylo zarostlé, byl z něj lesík, kde chodili divočáci a srnčí. Ale zaplaťpánbůh se družstvu povedlo vykoupit všechny pozemky pod rybníkem a rybník obnovit. Výlovy jsou další krásná tradice, která ožívá.

Sídlí v Úsově kromě velké autodopravy a levandulí nějací další podnikatelé?

Vždy tu bylo a je největší družstvo. Z podnikatelů je tu autodoprava Dopita, poté výroba plastových oken, výroba bezpečnostních roštů do firem a provozů. Jinak v Úsově nic většího není. Problém je s tím podjezdem v Mohelnici. Na jednou stranu nás chrání před velkou dopravou, na druhou nás brzdí v rozvoji.