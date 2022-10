Jeden z nejdéle sloužících starostů skončil. Po 28 letech

Když se řekne Lubomír Žmolík, řadě lidí se okamžitě vybaví slovo starosta. V čele Lipové-lázní stál osmadvacet let. Do pondělí 17. října 2022, kdy po komunálních volbách ve funkci skončil. „Na jednu stranu je to jistá úleva, doba je náročná a těžká. Na druhou stranu jsem měl ještě spoustu nápadů a rozdělané práce. Myslel jsem si, že to všechno ještě dotáhnu do konce. Určitě by to byly mé poslední čtyři roky ve funkci,“ říká Lubomír Žmolík.

Starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík | Foto: Deník/Petr Krňávek