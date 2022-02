Školku máme plnou. Chodí k nám i děti ze sousedního Vyšehoří, kde školka není, a částečně i z Rovenska, když tam mají plno. Ale většina dětí je z Postřelmůvku, máme tu velkou porodnost. Maximální kapacita naší školky je 25 dětí, ale protože jsou k docházce přihlášeny i děti mladší tří let, do školky nyní dochází dětí jednadvacet.

Kancelář jste si zřídil v bývalé školní třídě. Neuvažujete, že byste tu jednotřídku přece jen obnovili?

Prostor pro to máme, ale sousední Rovensko má školu. Navíc by to nebylo rozumné po finanční stránce ani do budoucna. Teď byly po třech letech silné ročníky dětí, ale zase očekáváme úbytek.

Čemu se budete v obci věnovat v letošním roce?

Připravujeme projekty pro rekonstrukci tělocvičny vybudované v sedmdesátých letech, a také sanaci rybníka u skály zakoupeného loni od státu. Zejména ale obnovujeme územní plán, letos by se měl dokončit. Poslední byl z roku 2006, což je tristní. Obec nemá vlastní pozemky pro novou výstavbu, všechny byly v minulosti rozprodané, ale soukromí majitelé jimi disponují. Je několik míst, kde by se výstavba měla rozběhnout.

S kolika parcelami pro rodinné domy se počítá?

Naproti hřbitovu, kde bývala drůbežárna by mohlo vzniknout osm, devět parcel. A směrem na Vyšehoří naproti pile je velká parcela, tam by mohla být další stavební místa. Celkem by se mohlo jednat rámcově o dvacet stavebních míst. Letos bude dokončen územní plán, během jednoho roku by bylo možné vyřídit projekt a stavební povolení. Za pět let by mohly stát první domy.

O parcely pro stavbu rodinných domů je obecně velký zájem. Ptají se po nich lidé i v Postřelmůvku?

Během čtyř let, které jsem ve funkci, každou chvíli někdo volá. Ze Šumperku, Zábřehu, Postřelmova. Dosud byl ale jedinou cestou, jak se k domu v obci dostat, prodej stávající nemovitosti. Ale to byly jednotlivosti, zhruba jeden dům za rok. Nový územní plán otevře možnost rozvoje obce.

Zabýváte se i možnostmi turistického ruchu?

Loni jsme za dva miliony postavili lávku směrem na Postřelmov. Stezkou pro chodce a cyklisty jsme propojili cyklotrasu, která vede Postřelmůvkem po hlavní silnici, a tu, která vede z Postřelmova na Chromeč k Drásalovi.

Obec koupila pět hektarů lesa na Homoli. Prodávali ho překupníci, do prodeje jsme vstoupili, podařilo se nám ho získat. Zhruba polovina z toho území byla vykácena. Tento kopec je dominanta, postavili jsme tam za minimálních nákladů vyhlídku. Na Homoli je jedno ze zastavení svébohovské naučné stezky. Chtěli bychom vytvořit naučnou stezku i z Postřelmůvku na Homoli a zpět. Uvidíme, jaká bude situace po volbách.